Diputados de Zacatecas votaron por personajes como Pedro Infante para evadir la designación de los titulares

Votaron por Pedro Infante y Homero Simpson en el Congreso de Zacatecas para evitar así la designación de los titulares. Así lo muestra el video.

Los diputados elegían a encargados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Electoral local, de Transparencia y de la Fiscalía General de Justicia.

La sesión se registró el pasado 5 de mayo y la presidenta del Congreso, María Navidad de Jesús Reyes Ochoa, tuvo que repetir en varias ocasiones los nombres de los candidatos.

Sin embargo, los diputados seguían asignando sus votos a personajes ficticios y figuras públicas para evitar a titulares de Órganos Internos de Control.

Pedro Infante, Homero Simpson y López-Gatell entre los votados

El Congreso de Zacatecas saboteó las designaciones de los organismos autónomos votando por personajes ficticios como Homero Simpson y Juana 'La Cubana' .

También se mencionaron los nombres de Pedro Infante, Hugo López-Gatell, Francisco Villa, 'El Piporro', y personajes como 'Brozo' y 'Tío Gamboín'.

En tanto, los propuestos originalmente eran:

Víctor Hugo Reyes Arreaga

Demetrio Martínez Fidencio

Luis Arturo Rodríguez Ferrer

Juanita del Carmen Piñones García

Juan Carlos Pizaña Gutiérrez

Sandra Fabiola Rodarte

Diego Alfonso Dávila Rodríguez

No obstante, no se designó a ningún titular de los órganos internos de control porque no se contó con la votación de dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.

▶️ Diputados de #Zacatecas"votan" por Homero Simpson, Vicente Fernández, Tío Gamboín y hasta la Chimoltrufia, para no designar al titular del órgano interno de control del poder legislativo, encargado de fiscalizar gastos como viáticos y gasolina de los s 30 legisladores. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/GbyzSIbdtg — Luis Alberto Beltrán (@reporteroyosoy) — Luis Alberto Beltrán (@reporteroyosoy) May 5, 2021

Votaciones Congreso de Zacatecas

Para el Instituto Zacatecano de Transparencia, las votaciones se distribuyeron con 11 votos a favor de Carlos Eduardo Torres, los demás fueron para 'Abelito', 'Chacorta y 'El Calabaza'.

Para el titular de la Fiscalía General del Estado, los votos quedaron de la siguiente manera: 10 a favor de Verónica Fajardo, y los restantes para 'Batman y Robin' y ' Amor con Amor se Paga '.

Asimismo, para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) se votó por: 'Jesús Limones', Hugo López-Gatell, Bernie, Fraude en la Fenaza y Chema González.