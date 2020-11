VIDEO: Enfermero graba emotivo mensaje antes de ser intubado; muere horas después por Covid-19

Sergio Padilla era uno de los cuatro enfermeros habilitados para atender a personas con Covid-19 en la Dirección de Seguridad Pública de Cuauhtémoc

“Se llegó la hora de la verdad, voy a ser sometido a intubación endotraquial”. Así comienza el video que grabó Sergio Humberto Padilla Hernández, un enfermero de 28 años, originario de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, horas antes de morir por Covid-19.

La grabación que dejó para sus familiares y amigos se difundió a través de redes sociales, donde ha generado cientos de reacciones que llaman a tomar conciencia sobre los riesgos de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus .

El video fue captado el pasado 5 de noviembre, en el Hospital Ángeles Chihuahua, por el propio enfermero, instantes previos a ser intubado.

Padilla Hernández se había graduado recientemente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como Licenciado en Enfermería. Actualmente trabajaba en el Departamento de Enfermería de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, donde era uno de los cuatro enfermeros habilitados para atender a personas con Covid-19.

En su mensaje, el joven se dice confiado de que se sobrepondrá al Covid-19, sin embargo, les pide a sus seres queridos que pase lo que pase, siempre lo recuerden .

“Bueno, pues, se llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mi reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nomás que me recupere y vamos a seguir adelante" Sergio Humberto Padilla Hernández, enfermero

Con dificultad para hablar por la falta de oxigeno, el enfermero intenta tranquilizar a sus familiares y les agradece sus oraciones.

“Los volveré a ver amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego” Sergio Humberto Padilla Hernández, enfermero

El enfermero chihuahuense Sergio Humberto Padilla Hernández, grabó un mensaje en video a sus familiares y amigos antes de ser intubado debido a las complicaciones del covid-19, donde les dijo que los volvería a ver, pero horas después falleció . pic.twitter.com/TtmUvJhS72 — STV Atlixco-Puebla (@STV_Atlixco) — STV Atlixco-Puebla (@STV_Atlixco) November 7, 2020

Unas horas después de grabar el video, Segio Padilla falleció. La noticia de su muerte fue motivo de conversación en Twitter, donde muchos usuarios expresaron sus condolencias a la familia y pidieron que al menos por empatía con el personal médico, se respeten las medidas sanitaria s para evitar contagios de coronavirus y que historias como la del enfermero se sigan repitiendo.

"El enfermero Sergio Humberto Padilla fue un héroe... Miles se han ido salvando vidas... Por favor, por su memoria y gran sacrificio quedémonos en casa si es posible, guardemos la sana distancia. @Carolina_Lunach

"Mi reconocimiento a todos los que trabajan en áreas de la salud, mi reconocimiento a Sergio Humberto Padilla QDEP" @escamillaadrian

Eres un Héroe: #SergioHumbertoPadilla Te Nombramos y Recordamos. Agradecemos todo lo que hiciste por Nosotros. @JordanMX

