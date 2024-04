La candidata al gobierno de Veracruz por Morena, Rocío Nahle, respondió a las burlas que le hacen por llamarla “zacatecana”.

En conferencia de prensa, Rocío Nahle respondió si le molesta que la llamen “zacatecana”, cuando busca llegar la gubernatura de Veracruz en las elecciones 2024.

Ello luego de que presentó una denuncia por violencia política de género en contra del candidato a senador en Veracruz, Miguel Ángel Yunes, tras llamarla “zacatecana” en más de una ocasión.

Los señalamientos se dan a menos de 2 meses de las elecciones 2024 del próximo 2 de junio , en donde se renovarán 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, entre ellos, la gubernatura de Veracruz.

En conferencia de prensa, Rocío Nahle respondió a si le molesta que la llamen “zacatecana”, luego de que periodistas y opositores a su candidatura utilizan dicha palabra para evidenciar que no es originaria de Veracruz, entidad que quiere gobernar.

La candidata de Morena aseguró que no le molesta, pues señaló que “no tiene nada de malo” el haber nacido en otro estado y querer gobernar Veracruz.

Además, agregó que en su gobierno “no va a haber clasismo”, discriminación ni racismo, y que de eso se encargará ella como gobernadora de la entidad del Golfo de México.

Subrayó que son más de 2 millones de veracruzanos los que se encuentran fuera del territorio, y que ella quiere que en donde estén sean tratados con respeto, por lo que ella respetará a todos en Veracruz.

“A mí no me molesta que me digan si nací en otro estado porque no tiene nada de malo, aquí en mi gobierno no va a haber clasismo, discriminación y no va a haber racismo, de eso me voy a encargar de trabajar todos los días. Más de 2 millones de veracruzanos están fuera del territorio y yo quiero que a esos 2 millones, en donde estén, los traten con respeto, así es que voy a empezar a respetar a todos aquí”.

Rocío Nahle