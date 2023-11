El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, presumió récord histórico de 6 mil 723 en obras de infraestructura carretera, salud, educación y agua potable.

En el marco de su quinto informe de gobierno, Cuitláhuac García Jiménez, expresó que Veracruz “vive uno de sus mejores momentos y no hay vuelta atrás”.

Esto debido al combate a la corrupción que hizo posible la histórica reducción del endeudamiento por 19 mil 800 millones de pesos.

Además de realizar obra pública como nunca, expresó.

Desde la Fortaleza de San Carlos, Cuitláhuac García reportó un mayor flujo de ingresos, mismos que pasaron de 8 mil 629 a 16 mil 192 mdp sin imponer nuevos impuestos.

De igual manera, exaltó la mejora constante de las finanzas, reconocidas positivamente por las agencias evaluadoras de crédito a nivel internacional.

Así como la situación del Instituto de Pensiones del Estado que para su reserva técnica recuperó mil 557 mdp y que en 2024 prevé un incremento del 111.8% respecto a 2018.

Cuitláhuac García recalcó que en cinco años de la Cuarta Transformación hay un récord de 6 mil 723 obras y ninguno de los 212 municipios de Veracruz ha quedado sin atención.

Cabe señalar que el gobernador estuvo acompañado del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación: Félix Arturo Medina.

Asimismo, Cuitláhuac García también señaló que solamente este año, entre obras concluidas y en proceso, hay 135 proyectos con el ejercicio de 3 mil 856 mdp.

Al referirse a las acciones de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García dijo que la inversión en esta gestión es cuatro veces mayor, alcanzando 4 mil 277 mdp.

Esto lo aseguró el gobernador ante líderes políticos, empresarios, sociedad civil organizada, académicos, legisladores, alcaldes

Y autoridades de los tres órdenes que se dieron cita en la cuna del Heroico Colegio Militar.

Cuitláhuac García también habló del avance del Plan de Rescate de la Infraestructura de Salud que suma ya 627 centros.

Además de hospitales y unidades de apoyo como parte de la adhesión al Plan de Salud IMSS-Bienestar.

De acuerdo con Cuitláhuac García las inversiones rondan los 3 mil 361 mdp, entre las unidades transferidas y las del propio Instituto.

A su vez, el mandatario de Veracruz mencionó que este año el presupuesto estatal es de mil 767 mdp para intervenir con 222 obras y 814 en 110 planes de equipamiento.

Explicó que la efectividad de la estrategia nacional, basada en la premisa por el bien de todos, primero los pobres, también se refleja en Veracruz.

Y que ha sido complementada con programas transversales estatales, siendo así Veracruz la primera entidad en sacar de la pobreza a más de medio millón de personas:

Respaldando al presidente AMLO en la cobertura de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el Gobierno del Estado aportó 135 mdp, señaló el mandatario.

Y rumbo al cierre del sexenio quedan programados 600 millones más, a fin de asegurar y proteger el bienestar a través del apoyo universal, declaró.

“No hay transformación sin educación”, sostuvo Cuitláhuac García tras informar que en estos cinco años y junto con la Federación se entregaron 3 millones 429 mil 787 becas.

Previniendo así la deserción escolar. El gobernador de Veracruz presumió que el Programa Estatal de Oferta Educativa brindó oportunidades a 47 mil 101 estudiantes.

Hasta ahora son ya 13 mil 417 plazas asignadas y una cifra histórica de 33 mil 334 bases como parte de la consolidación del sector.

Respecto al tema de seguridad, Cuitláhuac García expuso que Veracruz ocupa el séptimo lugar entre las entidades más seguras del país.

Exaltó que en comparación con administraciones anteriores, disminuyó el robo de vehículos un 38%, los secuestros 88, homicidios dolosos 42 y feminicidios 33.

Dichas cifras, según datos obtenidos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El nuevo rostro de Veracruz, señaló el mandatario, se refleja en la afluencia turística récord este año y la derrama de 24 mil mpd, gracias a la innovación de productos como

Además de Naolinco y Córdoba que obtuvieron el título de Pueblos Mágicos.

Mientras que la renovación del World Trade Center contribuyó a generar 622 mdp albergando eventos nacionales e internacionales.

Tras cinco años al frente de Veracruz, el jefe del Ejecutivo destacó los logros de un gobierno honesto y austero, comprometido con la erradicación de la corrupción y la eliminación de extravagancias.

Aunque se ha logrado una transformación en lo social e institucional, reconoció que queda mucho por hacer y aseguró lo siguiente:

El trabajo no ha terminado, debemos seguir construyendo sobre los cimientos que hemos establecido. No dudo que habrá mejorías y más avances, porque la transformación no la para nadie.

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz