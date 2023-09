8 albañiles desaparecieron en Tres Valles, Veracruz, desde el 26 de agosto

Desde el 26 de agosto familias de ocho albañiles están esperándolos, pero lo último que supieron de ellos es que un grupo armado se los llevó de la casa donde estaban hospedados para trabajar en Tres Valles, un municipio de la zona sur del estado de Veracruz.

Seis de ellos eran originarios del Puerto de Veracruz, otro de Lerdo de Tejada y uno más de Tres Valles, de quien se desconoce el nombre:

Jorge Tapia Hernández, hermano de uno de los albañiles llamado Francisco, indicó que en Tres Valles tenían alrededor de tres meses allí e inclusive parecía que ya iba a terminar la obra.

El trabajo que hacían era para el ayuntamiento de Tres Valles (aunque contratados por otra persona), pero ni el ayuntamiento ni nadie más se ha acercado a las familias para dialogar sobre lo acontecido.

Lucía Cintura, esposa de Francisco y hermana de Cristóbal, explicó que estaban contratados por un ingeniero que les llevaba a distintos sitios y cada fin de semana regresaban a sus ciudades de origen, pero en esa ocasión les siguieron trabajando y ya no los han vuelto a ver.

El municipio de Tres Valles se encuentra en la zona sur de Veracruz, un sitio históricamente violento. Por ejemplo, está a tan solo 30 minutos de Tierra Blanca donde en 2015 se registró la desaparición multitudinaria de 5 jóvenes a manos de la Policía Estatal.

“Estamos destrozados, un dolor, una angustia que no hay paz, no hay paz porque estamos en la zozobra que no sabemos si están bien los muchachos, mi hermano, no sabemos si están con vida, si aun están con nosotros”

Jorge Tapia Hernández, hermano de Francisco