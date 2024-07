Un torneo infantil de fútbol en Torreón, Coahuila, terminó en pelea de papás borrachos, por lo que clausuraron las canchas.

Esto ocurrió el pasado domingo 7 de julio de 2024 en las canchas La Bombonera, que se ubican en General Rodríguez Triana, colonia La Fé, en Torreón.

En el torneo infantil participaban niños de entre 10 y 12 años de edad, los cuales tuvieron que ser sacados del juego por sus padres en tanto la pelea de papás borrados se desarrollaba. Te contamos qué pasó.

Pelea de papás borrachos terminan con torneo infantil en Torreón

Videos comenzaron a circular en redes sociales sobre la violenta pelea de papás borrachos durante la final de un torneo infantil de fútbol en Torreón.

De acuerdo con los reportes, dicha pelea se originó cuando los equipos jugadores se fueron a penales y, al no aceptar el resultado , los papás comenzaron a lanzarse golpes, reclamos y hasta botellazos de caguamas en la cara o en donde cayeran.

En los videos se puede ver cómo mamás y papás le entran a la pelea por igual sin importarles siquiera los infantes que se encontraban presentes, los cuales tuvieron que ser sacados de las canchas para resguardarlos del violento desenlace de su torneo infantil.

Durante la final de un torneo de fútbol de menores de 10 a 12 años de edad, en unas canchas de #Torreón, una pelea campal entre padres de familia acabó con el momento.

NOTA COMPLETA👉https://t.co/gF9enodkMt pic.twitter.com/Vy4d6a3Bhr — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) July 9, 2024

Clausuraron canchas donde se llevó a cabo el torneo infantil que terminó en pelea de papás borrachos

Debido al enfrentamiento entre papás borrachos, las canchas donde se llevó a cabo el torneo infantil en Torreón fueron clausuradas.

Esto porque testigos del evento reclamaron que no había ningún tipo de seguridad privada y la policía llegó una hora después del inicio de la pelea tras los resultados del torneo.

Padres que se vieron obligados a resguardarse de los papás borrachos acusaron que todo se debió al exceso de alcohol que se vendió durante el evento con menores de edad presentes.

Además, se indica que una persona resultó herida por los golpes violentos pero ningún papá borracho que participó en la pelea fue detenido por las autoridades.

“Nosotros como papás no tenemos la cordura, nos salimos de nuestros cabales, y que triste porque somos un ejemplo para nuestros hijos, y ahí el torneo, la gente que organiza esos torneos rompe reglas y se sale todo de control, no hay límites, si hubiera habido una estampida no sé qué hubiera pasado por que era muchísima gente”, contó un padre de familia.

Ante esta situación, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón colocó sellos de clausura en las canchas La Bombonera en Torreón.