La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, informó que decidió que los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no se van a distribuir en la entidad.

El gobierno de México ha realizado conferencias vespertinas para aclarar las dudas respecto al contenido y desarrollo de los libros de la SEP.

Sin embargo, Aguascalientes se sumó a otros 5 estados que ya anunciaron que no se van a distribuir mientras se aclare la situación legal de éstos.

Por su parte, Tere Jiménez aclaró que los libros de la SEP no serán distribuidos en tanto las autoridades no aclaren los distintos amparos que se han promovido desde la ciudadanía y organizaciones no gubernamentales.

