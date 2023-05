Durante la madrugada del martes 16 de mayo se registró un sismo magnitud 4.2 en Ahome, Sinaloa.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor de hoy inició a las 2:11:04 horas de la madrugada.

Tiembla en Ahome, Sinaloa pero ciudadanos no lo reportan

El temblor de hoy, martes 16 de mayo, inició en las primeras horas de la madrugada y tuvo una magnitud de 4.2 a 98 km al suroeste de Ahome, Sinaloa.

Si bien un sismo de dicha magnitud ya es perceptible, los ciudadanos que habitan dicho municipio no reportaron el temblor en redes sociales.

El temblor se ubicó en las coordenadas: lat 25.30, lon -109,87 a 15 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 98 km al SUROESTE de AHOME, SIN 16/05/23 02:11:04 Lat 25.30 Lon -109.87 Pf 15 km pic.twitter.com/8GAwv2IF2o — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 16, 2023

Por otra parte, medios locales señalaron que las autoridades no reportaron daños o afectaciones en Ahome por el temblor.

Sin embargo, desde redes sociales las autoridades, ni el gobierno de Ahome, así como la regidora Marysol Morales Valenzuela, se han pronunciado sobre el sismo.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Lo primero que hay que hacer en caso de sismo, sin importar si en la comunidad suena o no una alrta sísmica, es mantén la calma.

Si el temblor inicia estando en los primeros pisos o planta baja y es posible y antes de que inicie el movimiento telúrico, es importante evacuar el edificio.

De no ser así, es necesario colocarse en la zona de menor riesgo que debe estar previamente establecida y recordar que durante el temblor no se deben de usar elevadores y escaleras.

Si se puede, hay que apagar los interruptores de luz, así como cerrar llaves de paso, de agua y gas.

Asimismo, es importante no gritar, no empujar, no correr y, alejarse de:

ventanas

muebles

espejos

plantas

otros objetos pesados

Cabe señalar que se debe de apoyar a las personas que requieren de ayuda para replegarse, de acuerdo con sus necesidades, como lo son: