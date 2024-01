Un pastor de Tamaulipas destrozó la imagen de la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte y el momento quedó registrado en video.

En redes sociales se viralizó que un pastor de la Iglesia Bautista Monte Sion destruyó ambas imágenes religiosas durante una congregación que se llevó a cabo en Tamaulipas.

Si bien los hechos ocurrieron en el estado mexicano, tanto el pastor como la Iglesia Bautista Monte Sion que representa, son originarios de Estados Unidos.

Pastor de Tamaulipas originario de Estados Unidos destroza Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte

En ese contexto, el pastor que reside en Tamaulipas, identificado como Kevin T. Wynne, encabezó una reunión de la Iglesia Bautista Monte Sion en la entidad.

Frente a los feligreses, el pastor de Tamaulipas rindió un mensaje ante los presentes sobre un escenario en el que se exhibían dos estatuas: una Virgen de Guadalupe y una Santa Muerte.

Acto seguido, el pastor tomó un hacha y destruyó las dos imágenes religiosas, acto que fue aclamado por los seguidores de la Iglesia Bautista Monte Sion.

Sin embargo, uno de los asistentes grabó el momento y dicho video se difundió en redes sociales, en donde mexicanos seguidores de la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte descalificaron el hecho.

✝️🤔 #EsViral un video que muestra a un pastor de la iglesia Bautista Monte Sion rompiendo con un hacha la imagen de la Virgen de Guadalupe y de la Santa Muerte en #Tamaulipas, hecho que ha causado indignación. pic.twitter.com/254eY9RgTe — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) January 6, 2024

Video de pastor que destruye Virgen de Guadalupe y Santa Muerte causa polémica en redes sociales

Tras la publicación del video del pastor de Tamaulipas que destruyó una imagen de la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte, causó polémica por opiniones divididas entre usuarios de redes sociales.

Y es que mientras algunos creyentes se ofendieron por el hecho, hubo algunos otros usuarios que aunque no predican alguna religión, tampoco aprobaron la actitud del pastor.

En ambos casos argumentaron que no era correcto que algún líder religioso faltara al respeto a otras creencias o religiones, así como a sus representaciones y seguidores.

En cambio, otros internautas aplaudieron el hecho al señalar que únicamente son estatuas de yeso y que la palabra de Dios establece que no se deberá adorar a “falsos dioses ni imágenes”.

No obstante, predominaron las opiniones que resaltaron que la actitud del pastor de Tamaulipas no fue más que una provocación a través de la violencia que demostró la falta de respeto a dichas religiones.

“El problema no es que rompa unas imágenes. El problema es la falta de respeto a los creyentes” y “Religión que no respeta otros credos, no es religión”, fueron algunos de los comentarios.