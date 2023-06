¿Necesita lentes? Se burlan de José Alberto Granados Fávila, diputado de Morena en Tamaulipas, por trabarse al leer

¿Necesita lentes? Se burlaron de José Alberto Granados Fávila, diputado de Morena en Tamaulipas, por trabarse al leer .

Los hechos ocurrieron el martes 27 de junio, cuando al morenista le tocó leer un documento durante una reunión de las comisiones unidas de Educación, Seguridad, Prevención y Reinserción Social del estado de Tamaulipas.

El primero que comenzó las burlas fue su compañero de partido, quien no contuvo la risa al momento de que a José Alberto Granados Fávila se le cuatrapearon las palabras.

Durante la celebración de la reunión, fue turno de José Alberto Granados Fávila para que diera lectura a los documentos que estaban frente a él.

Esta comenzó de manera normal , hasta una de las palabras desencadenó las trabas al leer el resto del párrafo por parte del diputado.

“De igual manera las acciones señaladas, que en el marco legal reconoce a nivel nacional, la idren, idenocidad, de participación no aux, no auxiliar, si no protegi, protagoni, pro-ta-go-ní-ca, para...” leyó el diputado.

Al mismo tiempo, su compañero, quien se encontraba a su costado, se burlaba de esta situación, por lo que José Alberto Granados Fávila le lanzó, igual riendo, un “¡cállate!”.

Posteriormente, pudo finalizar su párrafo de manera correcta, no sin antes haber causado la risa de quienes se encontraban presentes tras el penoso momento.

Quizá las letras estaba demasiado pequeñas en el documento y la falta de lentes pudo ser la causa de que se trabara al leer o los nervios vencieron al legislador provocando la situación.

Cabe resaltar que José Alberto Granados Fávila es vocal de la Comisión de Educación del Congreso de Tamaulipas por Morena, por lo que estos hechos no pudieron pasar desapercibidos en redes sociales.

El diputado de Morena, José Alberto Granados Fávila, vocal de la Comisión de Educación del Congreso de Tamaulipas se trabó en repetidas ocasiones al leer un documento, lo que ocasionó burlas de uno de sus compañeros mientras se realizaba una…

El hecho de que José Alberto Granados Fávila sea el vocal de Educación no pasó desapercibido, puesto que provocó los memes luego de trabarse al leer.

Los usuarios de redes sociales relacionaron esta situación a la vida escolar, sobre todo cuando te tocaba exponer y los nervios te ganaban .

De igual forma, cuando tus compañeros se burlaban de tus desgracias , generando un recuerdo para pláticas posteriores.

Memes de José Alberto Granados Fávila, diputado de Morena en Tamaulipas, por trabarse al leer (Captura de pantalla)