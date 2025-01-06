Dictan sentencia a los 3 Zetas vinculados a la masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en contra de 72 migrantes en 2010; pasarán más de 70 años en la cárcel.

Lamentablemente, en Tamaulipas han ocurrido masacres como la primera de San Fernando, entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal, en donde los Zetas asesinaron a 72 migrantes.

La también conocida como la Masacre de los 72 (58 hombres y 14 mujeres) tuvo lugar después de que las víctimas fueran secuestradas en su paso por México para que trabajaran para los Zetas, al negarse fueron asesinados y abandonados.

Masacre de San Fernando, Tamaulipas: Zetas vinculados a brutal crimen reciben sentencia

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que obtuvo una sentencia histórica en contra de los 3 Zetas vinculados a la masacre de San Fernando, ocurrida hace poco más de 14 años.

Mediante un comunicado informaron que por los crímenes de delincuencia organizada, secuestro con agravante y corrupción de menores tras la investigación de la masacre de San Fernando, los 3 Zetas fueron sentenciados a:

82 años con 9 meses en el caso de Román Palomo “el Coyote”, más la multa de un millón 42 mil 899 pesos

76 años con 9 meses y una multa de 676 mil 591 pesos para Juvenal Burciaga “el Alacrán

73 años y 3 meses más 948 mil 90 pesos, sentencia de Martín Estrada “el Kilo”

El comunicado de la FGR menciona también la masacre de San Fernando, Tamaulipas, señalando que los 72 migrantes de diversas nacionalidades fueron asesinados por los integrantes de los Zetas que fueron localizados en una bodega del municipio.

Martín Estrada “el Kilo”, ex jefe de plaza de Los Zetas en San Fernando, también está acusado de la masacre de 122 personas en dicho municipio de Tamaulipas, pero perpetrado en 2011, crimen por el que recibió en agosto 2024, 50 años de prisión.

Masacre San Fernando, Tamaulipas: Zetas reciben sentencia por el crimen de hace 14 años (Captura de pantalla)

Masacre de San Fernando, Tamaulipas: esto pasó la noche que los Zetas asesinaron a 72 migrantes

La Comisión Nacional de Derechos Humanos define la masacre de San Fernando, Tamaulipas como un “nefasto suceso” que también recibe el nombre de Masacre de los 72; esto es lo que pasó en agosto de 2010.

De acuerdo con las investigaciones, 76 o 77 migrantes de diferentes nacionalidades se trasladaban desde Veracruz en dos autobuses , con rumbo a Estados Unidos cuando fueron detenidos por los Zetas antes de llegar a San Fernando, Tamaulipas.

El secuestro de los Zetas en San Fernando, Tamaulipas ocurrió el 21 de agosto de 2010, un reclutamiento forzado que incluía también la extorsión, ya que pidieron a algunos migrantes dinero para dejarlos ir.

Sin embargo, los migrantes se negaron a unirse a los Zetas, por lo que fueron asesinados por la espalda en el rancho El Huizachal, San Fernando, Tamaulipas, aunque hubo dos sobrevivientes quienes denunciaron los hechos.

Después de 14 años, se desconoce el paradero de los 2 o 3 migrantes restantes, aunque se han identificado a algunos de los Zetas señalados como autores de la masacre de San Fernando.