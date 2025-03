En su segundo día en Tamaulipas, Martí Batres Guadarrama, visitó tres instalaciones médicas del ISSSTE en el sur del estado:

El antiguo Hospital General (HG) de Tampico

La Clínica de Medicina Familiar (CMF) Tampico

La Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Altamira

Durante las visitas, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se reunió con directivos y personal de salud y administrativo para mejorar la atención brindada a los derechohabientes.

Durante su visita, Martí Batres estuvo acompañado por diversas autoridades del ISSSTE, incluyendo al director de Oficinas de Representación, Rodrigo Ávila Carrasco, y otros directivos locales.

Martí Batres destacó la importancia del trato humano que debe haber en el ISSSTE

En el antiguo HG de Tampico, Martí Batres expresó la importancia del trato humano en la atención a los pacientes.

El director del ISSSTE señaló que aunque se cuente con un hospital nuevo, si el trato a la gente no mejora, no se estaría logrando una renovación real, ya que la verdadera transformación no solo está en las infraestructuras, sino en una renovación humanista en la relación con la población.

Además, Martí Batres compartió que, dentro del Segundo Piso de la Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el ISSSTE está trabajando para concluir la construcción del nuevo Hospital General Tampico.

Este nuevo hospital del ISSSTE contará con mejores instalaciones, más especialistas y equipos de alta tecnología para mejorar la atención a los pacientes de la zona sur de Tamaulipas y la huasteca en San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo.

En relación a las acciones que se están llevando a cabo bajo el Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, Martí Batres destacó la mejora de los servicios médicos, la nacionalización de varios servicios y la mejora en temas de vivienda y pensiones, entre otros.

Subrayó que todo esto tiene como objetivo lograr cambios significativos en la institución que beneficien directamente a los derechohabientes.

En su recorrido por el antiguo HG de Tampico, donde trabajan 858 personas, Martí Batres visitó el área de nefrología y la sala de hemodiálisis, donde escuchó de los pacientes que la atención ha sido de buena calidad.

Posteriormente, en la CMF Tampico, inaugurada en 2010, supervisó diversos servicios médicos y compartió en redes sociales su conversación con el personal de salud, administrativo y derechohabientes.

Finalmente, en Altamira, Martí Batres conversó con la doctora encargada del servicio médico de la UMF, Dalia Sánchez, quien le mostró las fortalezas y áreas de oportunidad para garantizar una atención de calidad a los más de 12 mil derechohabientes de la zona.