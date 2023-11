Sonora se ha posicionado como un destino para la celebración de eventos de talla internacional en rubros como deporte, turismo y cultura, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, durante la celebración de la Feria de la Talabartería y el Mundial de Softbol U-18.

El hecho de que Sonora sea anfitrión recurrente permite no solo mostrar a los extranjeros las maravillas naturales de la entidad sino aprovechar una derrama económica importante en los municipios donde se llevan a cabo estos eventos.

En este marco, Alfonso Durazo anunció los eventos que están por llegar a Sonora y algunos de los que se han llevado recientemente, como:

“El número de eventos de carácter internacional que se han realizado aquí en el estado y eventos de carácter nacional. Están los notarios por segunda vez, la reunión nacional de los hoteleros, viene el próximo año la reunión nacional de la Unión Ganadera, tuvimos la final de la copa mundial de Tiro con Arco, el Mundial de Béisbol Sub 23, la copa Panamericana de Voleibol Senior Femenil, la Copa Panamericana de Voleibol Sub 21 y Sub 23, la Gran Carrera del Desierto 2022 y 2023 y el Sonora Rally”

Alfonso Durazo. Gobernador Sonora