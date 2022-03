En 2017 a la fecha la Fiscalía de Sonora ha logrado sentencias en 97%. De enero de 2017 a febrero de 2022 en la entidad se registraron 176 feminicidios. En el mismo periodo se obtuvieron 171 sentencias, todas condenatorias.

La Fiscalía de Sonora logra sentencias en 97% de los casos registrados de 2017 a la fecha (Andrea Murcia)

De esta forma Sonora cumple con su compromiso de cumplir con la justicia dentro del estado. En 2020 se dictó no ejercicio de acción penal en tres casos, ya que los agresores incurrieron en suicidio en el lugar de los hechos para poder evadir la aplicación de justicia.

“Aquí el mensaje es cero impunidad, quién se atreva a lesionar una mujer recibirá su castigo y, por supuesto; que cuando se lacera a una mujer se lacera a la sociedad completa...” Claudia Indira Contreras Córdova.

De enero de 2017 a febrero de 2022 se registraron 176 feminicidios, en el mismo periodo se obtuvieron 171 sentencias, todas condenatorias. En 2020 en Sonora se dictó no ejercicio de acción penal en tres casos, ya que los agresores incurrieron en suicidio en el lugar de los hechos para evadir la aplicación de justicia.

Durante una rueda de prensa, la Fiscal General, Claudia Indira Contreras Córdova, informó que solo este año se tiene el registro de dos feminicidios que continuan en investigación. Ya se dictaron seis sentencias.

Una sentencia se dio por 75 años de cárcel, en Ciudad Obregón, el resto se registraron en Hermosillo y Agua Prieta por casos suscitados en 2020 y 2021.

La Fiscal General de Sonora puntualizó que se trata del 97% de los casos donde se existe una capacidad de resolución de obtención de sentencias condenatorias en Sonora por casos de feminicidio;

Tan solo en los dos primeros meses de 2022 seis personas recibieron penas condenatorias.

La idea no es que se tengan sentencias, sino que no se vuelvan a cometer feminicidios en la entidad. La Fiscalía de Sonora de esta forma manda un mensaje claro, entregando resultados para que no quede ni uno solo impune.

La Fiscalía de Sonora dejo en claro que por protocolo toda privación de la vida de una mujer en la entidad se investiga cómo feminicidio. Con apego al artículo 263 Bis 1 del Código Penal para el Estado de Sonora.

En Sonora se esta creando diversas unidades especializadas para atender los delitos de feminicidio, además el personal de la Fiscalía de Sonora recibe capacitación continua y se ha adquirido nuevo equipo tecnológico.