En el gobierno de Alfonso Durazo en Sonora, se puso en marcha el protocolo de prevención contra la violencia de género en el espacio digital.

Esta medida tiene el fin de atender y denunciar la violencia contra las mujeres en el ámbito digital , posicionando a Sonora como uno de los primeros estados en llevar a cabo esta iniciativa.

Esta acción refleja el compromiso del gobernador Alfonso Durazo en la protección de los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, además de su esfuerzo en la lucha contra la violencia de género en el estado sonorense.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo la implementación del Protocolo de Prevención, Atención y Denuncia de la Violencia contra Mujeres, Niñas y Adolescentes en el Espacio Digital.

Este capacita a servidores públicos para atender casos de violencia digital, así como apoyo integral a las víctimas, posicionando a Sonora como la segunda entidad en contar con esta herramienta en favor de las mujeres, señaló el gobernador Alfonso Durazo.

“Quiero que el estado de Sonora sea ejemplo nacional en la política de atención hacia las mujeres. Quiero que en materia de mujeres seamos invariablemente los primeros y que representemos la vanguardia nacional, no es un tema de vanidad, es un tema de necesidad. No podemos ni debemos ignorar más la violencia contra las mujeres y decirles, no están solas, el Gobierno del Estado las va a acompañar siempre, sin regateos en esta lucha”

Alfonso Durazo