Sinaloa: Sergio Torres venderá aeronaves y Casa Altata si gana gubernatura

El candidato de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, venderá aeronaves y Casa Altata en caso de llegar a la gubernatura

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres Félix, aseguró que venderá aeronaves y Casa Altata en caso de ganar las elecciones del próximo domingo 6 de junio , esto como parte de su manifiesto de 20 puntos.

Torres Félix señaló durante una conferencia de prensa en la cual estuvieron presentes algunos de sus compañeros de partido, que con el dinero recaudado con la venta de las aeronaves y la casa de playa se financiarán programas de salud pública en Sinaloa.

“El día de hoy hemos comenzado la campaña por la gubernatura de Sinaloa, el reto más importante de mi vida profesional política. Lo hago al frente de Movimiento Ciudadano, una organización nueva, fresca, incluyente” Sergio Torres Félix

No soy ningún improvisado: Sergio Torres

Además de recordar que ha fungido como regidor de Culiacán, diputado local, diputado federal y secretario de pesca, Sergio Torres recalcó que sí tiene experiencia como servidor público, a diferencia de sus contrincantes, Rubén Rocha Moya de Morena y Mario Zamora del PRI.

“No soy ningún improvisado, me he preparado toda mi vida para asumir el cargo más importante de Sinaloa. Ejercí varios cargos administrativos municipales, el liderazgo de un sindicato con miles de afiliados y me titulé con dos carreras universitarias” Sergio Torres Félix

Sergio Torres aseguró que estar al frente de un gobierno le ha permitido probar que es capaz de entregar buenos resultados, lo que además es parte de su “convicción personal” como habitante del estado que lo vio nacer.

“Nací en una comunidad rural llamada Los Vasitos. Como muchos me tocó vivir el tránsito de la vida del campo a la vida de la ciudad. He sido testigo de la evolución de Sinaloa” Sergio Torres Félix

Por último, el candidato a la gubernatura de Sinaloa destacó que la gente sueña con un estado “más grande de lo que es”, por lo que entregó un manifiesto de 20 puntos para que su diversidad de riquezas deje de ser un privilegio y beneficie a todos los sinaloenses.

Manifiesto de Sergio Torres por Sinaloa