Silvano Aureoles: Policía de Michoacán se perfila a ser la mejor de México

Silvano Aureoles afirmó que Michoacán no volverá a ser controlado por la delincuencia.

México.- El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, afirmó que la policía de esa entidad está perfilada a convertirse en la mejor de México, por lo que advirtió que no se regresará a la situación que vivió en el pasado.

En cinco años se mejoró el camino en Michoacán gracias al fortalecimiento de la disciplina, espíritu e identidad, detalló en el marco del Día del Policía.

"A eso nos hemos dedicado durante los últimos cinco años, el objetivo fue transformar todo y hacer de la Policía de Michoacán la mejor de México y en el camino vamos, fortaleciendo la disciplina, el espíritu, la identidad de nuestra policía” Silvano Aureoles. Gobernador Michoacán

Delincuencia no volverá a controlar Michoacán

Es por ello que insistió que los delincuentes no se volverán a burlar de la gente y tampoco se les va entregar el territorio porque el estado pagó un alto costo por permitir que los delincuentes controlarán la vida pública y económica.

"Los delincuentes no se van a burlar de nosotros y no les vamos a entregar el territorio, no se los vamos a permitir. Ha sido muy alto el costo que ha pagado Michoacán por permitir que delincuentes sean los que controlen la vida pública y económica de nuestro estado" Silvano Aureoles. Gobernador Michoacán

Es por eso que Silvano Aureoles afirmó que ahora los delincuentes se enfrentarán a una policía valiente que no está infiltrada como sucedía anteriormente la cual era corrupta porque se vendía "por tres pesos".

Aureoles buscará que se vacune a los policías de manera prioritaria