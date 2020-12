De seguir la alta incidencia en Michoacán podría volver a rojo, por lo que el gobernador Silvano Aureoles pide evitar fiestas.

México.- El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, adelantó que se van a endurecer las medidas contra la pandemia de Covid-19 en la entidad ante la alta incidencia de casos.

Así lo anunció al comentar que seis de cada diez personas que se hacen la prueba resultan positivas a coronavirus, por lo que podría pasar a color rojo en el Semáforo Alerta Covid-19.

“Debemos seguir cuidándonos, no bajar la guardia, la mejor forma de no enfermarnos y de salvar vidas, es acatando las medidas sanitarias, las cuales serán mucho más estrictas, conforme vaya aumentando el número de contagios y muertes; no voy a titubear si se requiere reforzar las medidas, porque lo más importante es salvar la vida de las y los michoacanos” Silvano Aureoles. Gobernador Michoacán

Ante la persistencia de la tendencia reiteró que debemos cuidarnos, no bajar la guardia y que las medidas sanitarias serán mucho más estrictas a las actuales.

Por ello resaltó que la población debe tener responsabilidad para frenar las cadenas de contagios pues a pesar de que existen las medidas la gente continúa saliendo a la calle, por lo que llamó a los michoacanos a evitar las celebraciones de fin de año .

Michoacán contempla volver a semáforo rojo ante repunte de casos

Silvano Aureoles dijo que no es deseable dar un golpe al bolsillo de las familias con la reducción de la movilidad y el cierre de las actividades pero será necesario si se trata de salvar vidas por lo que podría regresar a semáforo rojo .

Al monitoreo de casos que tienen los principales municipios del estado se sumaron municipios como Puruándiro, Huetamo, Cuitzeo, Álvaro Obregón, Queréndaro, Sahuayo y José Sixto Verdugo Verduzco.