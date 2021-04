Sergio Torres Félix es respaldado por Ivonne Ortega

Ivonne Ortega dijo que otros partidos quisieran un candidato como Sergio Torres.

México.- La ex gobernadora por el estado de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, dio su respaldo al candidato a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres Félix.

La ex mandataria afirmó que Movimiento Ciudadano es un partido en ascenso pero tiene elementos de gran valor entre sus filas, a pesar de lo que señala en las encuestas.

Ivonne Ortega, recién integrante de Movimiento Ciudadano, sostuvo una serie de conversaciones con militantes y candidatos a presidentes municipales y diputados en la próxima elección del 6 de junio de 2021.



“Ahora se van a estar encargando de estarnos diciendo que no se puede, que no levantan las encuestas. En las elecciones pasadas no teníamos a Sergio Torres como candidato a gobernador"

Ivonne Ortega. MC

Partidos quieren candidatos como Torres Félix

“Ya quisiera cualquier partido tener a un candidato a gobernador como Sergio Torres y más con la historia que tiene. Es una persona honesta con buena experiencia en la política y con la sensibilidad para entender y escuchar a la gente" Ivonne Ortega. MC

Hasta el momento Ivonne Ortega ha sido la invitada más destacada a los mítines de Sergio Torres y en esta ocasión convivieron con simpatizantes en el teatro al aire libre Las Riberas.