Sergio Torres Félix promete representar intereses de Sinaloa y no los de AMLO

Sergio Torres afirmó ser la opción para gobernar Sinaloa y no Mario Zamora ni Rubén Rocha.

México.- El candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix, afirmó que formará un gobierno que vele por los intereses de los ciudadanos de Sinaloa y no los del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante el inicio de la campaña electoral el próximo 4 de abril, Torres Felix espera posicionarse luego de las decepciones que han representado para el país tanto Morena como el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Torres criticar a Rocha por presumir amistad con el presidente

Es decir, consideró que es una mejor opción que Mario Zamora al frente del PRI y Rubén Rocha a quien consideró un súbdito del presidente López Obrador por presumir su amistad.

“Por eso Rubén Rocha Moya viene en caída, porque sería un empleado de López Obrador que no defendería a las familias sinaloenses. La gente dice que Mario Zamora no tiene con qué, el PRI no va a ganar y ahí es donde Sergio Torres y Movimiento Ciudadano con la ayuda de los candidatos vamos a crecer" Sergio Torres. Candidato MC

Ante ello confía en que la población considerará a Movimiento Ciudadano como la mejor opción en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Sergio Torres prometió actuar con responsabilidad para resolver los tres principales problemas como son la pandemia, la inseguridad y el desempleo.