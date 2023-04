Sergio Barrera, diputado de la bancada de Movimiento Ciudadano , afirmó que la prohibición de vapeadores en México solo está sustentada el programa La Rosa de Guadalupe.

Así lo afirmó el diputado Sergio Barrera, quien indicó que el decreto presidencial que prohibe los vapeadores, se sustenta en argumentos como capítulos del programa Televisa.

Al lanzarse en contra de la medida contra los vapeadores, el legislador federal acusó que la prohibición generó un “mercado negro” de los dispositivos que afecta a los menores.

Por ello, diputados federales coincidieron en la necesidad de aprobar un marco que regule la producción, distribución, importación y venta de los vaporizadores.

Y es que advirtieron que a casi un año del decreto presidencial, el consumo no bajó y aumentaron los canales ilegales de venta entre infantes y adolescentes.

Al respecto, Sergio Barrera afirmó que el principio de AMLO de “prohibido prohibir” quedó solamente en retórica, pues en la práctica el presidente apuesta al veto arbitrario.

“Los vaporizadores están prácticamente en todas las partes; los vemos en los ambulantes que se acercan en los restaurantes; en las calles, en las máquinas expendedoras; en plataformas digitales y prácticamente hace un año, por decreto, el presidente, prohibió este tipo de dispositivos, lo cual, en la realidad, no ha sucedido y por el contrario, pues están prácticamente en todas partes”

El diputado denunció que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, es el artífice de la campaña de desinformación, asesorando a AMLO con argumentos de muy cuestionables.

El funcionario, acusó, se basó en la revista digital de la COFEPRIS, la cual a su vez se apoya en contenidos de programas melodramáticos como La Rosa de Guadalupe.

“Una de las referencias que utilizó la COFEPRIS para la prohibición de este tipo de aparatos y está documentado: En dos capítulos de “La Rosa de Guadalupe” hacen mención a que los vapeadores son igual o peores que las mismas drogas y eso es algo muy grave pues la COFEPRIS lo que tendría que estar haciendo es informar de buena forma y no desinformar y basándose en capítulos de La Rosa de Guadalupe literalmente, porque cerrando los ojos, lo que nos damos cuenta, es que no se va a erradicar y voltear hacia otro lado y decir que con una prohibición vamos a quitar algo que ahí está y que en todas partes vemos”,

Y en efecto, en la página 49 de la edición 8 de la revista de la COFEPRIS, se expone que los vaporizadores generan una fuerte adicción, como se muestra en producciones como programas de televisión.

Como testimonio, la COFEPRIS refiere los capítulos del programa melodramático de televisión “La Rosa de Guadalupe”, que llevan por título “La vida se respira” y “La sonrisa del corazón”.

Por eso, Sergio Barrera dijo que un tema como el de los vaporizadores debe ser abordado desde puntos de vista científicos y profesionales, pues se trata de un asunto que involucra la salud.

Ante los riesgos a la salud por la falta de información, Sergio Barrera presentó una iniciativa para regular el vapeo, pues insistió en que el tema debe abordarse con informar para regularse .

“La razón principal para regular los vapeadores o los cigarros electrónicos es justamente eso, que cada vez hay una demanda mayor y al no tener una regulación clara y justa, pues no sabemos de dónde vienen y sobre todo las cosas más importantes es quién los está produciendo, quién los está distribuyendo en el país, quienes son los que los están consumiendo y al alcance de quien y sobre todo qué pasa con este de aparatos que ya no se utilizan, pues al estar hechos con plásticos y con pilas contaminan de una manera muy grande"

Sergio Barrera