México.- Javier Livas Cantú aseguró que por encargo de José Manuel Mireles continuará como su abogado.

En entrevista exclusiva para SDPnoticias, el defensor fustigó las declaraciones del hijo del exlíder de Autodefensa en Michoacán, Alejandro Mireles, quien dijo que propondrá a su padre que otro abogado lleve el caso, pues consideró que Livas sólo ?jala agua para su molino?.

El abogado aclaró que él no tiene nada qué ver con el amparo que se interpuso a favor de Mireles, que llevó a que el caso regresará al juez para que dictara sentencia la cual, finalmente, fue de formal prisión.

En este sentido consideró que Alejandro no debería hacer declaraciones, pues desconoce el proceso que se ha llevado.

?(Él) me culpa del resultado. No está consiente de que no tengo nada qué ver con el amparo y se pone a decir tonterías?, expresó Livas Cantú, quien recordó que Talía Vázquez Alatorre y el abogado Salvador Molina promovieron el recurso a favor del exlíder autodefensa para buscar su liberación, en octubre de 2014, cuando aún representaban intereses jurídicos de Mireles.

Pero el amparo no tuvo el resultado esperado, y ahora Alex sale a emitir declaraciones buscando ?robar cámara (?) No es la primera vez que lo hace?, sostuvo.

Incluso, dijo que Mireles está al tanto de los dichos de su hijo, a lo que responde: ?Yo encerrado, cómo le hago para controlarlo?.

Aseguró que no cobra por llevar el caso Mireles, y que no tendría porqué hacer campaña, pues al no ser abogado penalista, no promueve sus servicios.

Indicó que él es único abogado acreditado en el expediente y coordina la defensa del doctor por ?la confianza ciega? que tiene Mireles en él.

Livas señaló que este jueves viajará a Sonora, para visitar a su cliente en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, y explicarle como va su situación jurídica.

José Manuel Mireles Valverde, fundador de autodefensas de Tepalcatepec, y tres de sus escoltas (Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas) fueron capturados en el municipio de Lázaro Cárdenas, en junio de 2014.

Fueron acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y droga, delitos tipificados como “graves”, por lo que ninguno de los implicados consiguió y desde entonces, el proceso de impartición de justicia ha sido lento y complicado.