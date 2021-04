Marcos González Trejo, regidor de Tasquillo, Hidalgo, fue captado en un video golpeando y agrediendo a una mujer



México.- En días recientes trascendió un video en el cual aparece el regidor de Tasquillo, Hidalgo, Marcos González Trejo, agrediendo a una mujer que portaba en manos a un niño pequeño.

El video está fechado al 12 de noviembre del 2020 , sin embargo, fue hasta hace apenas unos días que la grabación comenzó a difundirse en redes sociales. Las imágenes muestran a Marcos González golpeando a una mujer, identificada como su expareja , en las oficinas municipales.

Durante la grabación, se puede observar al regidor de Tasquillo, Hidalgo, golpeando y acercando su mano al cuello de la mujer con intención de ahorcarla. Mientras tanto, quien fue identificada como una expareja de González Trejo, no puede defenderse puesto que porta en brazos a un niño .

REGIDOR GOLPEA SALVAJEMENTE A DOS MUJERES



A través de las redes sociales se difundió un video donde presuntamente aparece el regidor del Ayuntamiento de Tasquillo, Hidalgo, del partido Podemos, Marco González Trejo, golpeando salvajemente a dos mujeres.

Marco González Trejo pic.twitter.com/nroDbs6ESV — Denuncia Todo Hidalgo (@HidalgTodo) — Denuncia Todo Hidalgo (@HidalgTodo) April 12, 2021

Regidor de Hidalgo que golpeó a mujer asegura que el video es una "represalia política"

El video ha sido retomado tanto por medios locales como nacionales y ante las reacciones generadas en contra de esta actitud violenta, el regidor de Tasquillo salió a defenderse, argumentando que la difusión del material es una represalia política.

“Pueden juzgarme y entiendo que no quieran apoyar a un golpeador que quería ver y estar con su hijo. La verdad es una pena ese video tan miserable reconozco nada justifica la acción, me gano la ira, hoy me han robado hasta el sueño con esto.” Marcos González Trejo

De esta manera, Marcos Trejo mezcló asuntos de la política con la violencia de género ejercida contra una mujer cuando él era regidor electo. Y aunque reconoció la agresión, dejó en segundo plano esta actitud para enfocarse en su carrera política.

Exhiben a regidor de Hidalgo golpeando a su esposa. El regidor de Tasquillo, Marcos González, fue captado agrediendo a su ahora expareja en las oficinas municipales. Tras ser retomado el video, de hace un año, González dijo "me ganó la ira".#RealidadSinFiltro pic.twitter.com/UulI9JPO6s — Paola Barquet (@paobarquet) — Paola Barquet (@paobarquet) April 14, 2021

Golpeadores de mujeres no serán funcionarios: AMLO

El día de hoy, jueves 15 de abril , el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comento en su conferencia mañanera, que si un servidor público es golpeador de mujeres, no puede trabajar en el gobierno

“El que le pegue a una mujer, si es un servidor público, no puede trabajar en el gobierno; así de sencillo." Andrés Manuel López Obrador

Ayer miércoles 14 de abril, AMLO reafirmó su postura en desacuerdo con la decisión del Consejo General del INE de negarles el registro a Salgado Macedonio y a Raúl Morón, por no presentar sus informes de gastos de precampaña.

A la fechan, aún está vigente una denuncia por violación en contra de Salgado Macedonio realizada en 2016 y ratificada en 2017, así como una queja por acoso que data de 2007, ante la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero.