Llama Quirino a tomar precauciones tras nuevo caso de coronavirus en Los Mochis

Convoca gobernador de Sinaloa a rectores de universidades y directores de instituciones de educación superior para tomar medidas de prevención

Culiacán.- El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, hizo un llamado a extremar precauciones ante el descubrimiento de un nuevo caso de COVID-19, en Los Mochis. El mandatario se reunió con rectores de universidades y directores de tecnológicos e instituciones de bachillerato a fin de acordar medidas de prevención.

Ordaz Coppel dio a conocer que su administración suspendió actividades como las Jornadas de Apoyo “Puro Sinaloa” las que se convertirán en Brigadas Itinerantes de Salud en colonias y comunidades.

“Yo le he sugerido a las universidades autónomas, a los tecnológicos, a las diferentes universidades que todas se sumen a la disposición de la SEP para que a partir del día 23 de este mes no haya clases, precisamente para tener los cuidados correspondientes. El tener vacaciones no significa irse a socializar, irse a tomar las cosas a la ligera, sino tomar las precauciones necesarias, aislarse todo lo que se pueda, cuidarse en lo más que se deba porque nunca nos vamos a arrepentir de haber hecho, el haber exagerado con estas medidas de prevención” Quirino Ordaz Coppel

El gobernador sugirió a los rectores de universidades y directores de instituciones de educación media superior, sumarse a la suspensión de clases que determinó la SEP para la educación básica desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, como medida de prevención en la lucha contra el COVID19, mejor conocido como Coronavirus.

Los titulares de las instituciones de educación superior, entre ellos, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera; y la rectora de la UAdeO, Sylvia Paz Díaz Camacho, atendieron el llamado de Ordaz Coppel y se reunieron con el gobernador.

Asimismo, el mandatario anunció que todas las actividades artísticas y culturales masivas que tenía programadas el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), fueron pospuestas para fechas futuras, con el objetivo de evitar en lo posible la concentración de gente.

“Para nosotros siempre ha sido clave el anticiparnos, por eso hoy estamos aquí reunidos juntos para fortalecer las medidas de prevención. Los hábitos de higiene es algo importante que cada persona tiene que estar haciendo, ayudar mucho los papás, los familiares con los hijos, con los vecinos, con los amigos el que se estén lavando permanentemente las manos, cubriéndose la boca, no llevándose las manos a la cara. Hemos visto lo que ha pasado en otros países, el aprovechar esas experiencias para fortalecernos nosotros en todo lo que es la prevención” Quirino Ordaz Coppel

Ordaz Coppel reiteró su llamado a la ciudadanía para mantener la calma y serenidad, no caer en pánico, ni reaccionar ante rumores y fortalecer todas las acciones de prevención para que Sinaloa salga muy bien librado.

El gobernador dijo que aunque los dos casos detectados en Sinaloa han sido de gente proveniente de fuera del estado, no hay que bajar la guardia y por eso dijo que se instalaron filtros en aeropuertos, puertos, carreteras y centrales de autobuses.

En su oportunidad el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, dio a conocer que en México existen 42 casos de COVID 19 confirmados, alrededor de 182 contactos estudiados negativos y dijo que en Sinaloa ya se registraron dos casos confirmados.

“Quiero informar que no tenemos la transmisión comunitaria como tal, son casos importados como bien lo señalaba el señor gobernador, ahorita todavía es tiempo aquellos que no hacen ejercicio, que no tienen la regularidad de hacer medidas que le ayuden a mejorar sus condiciones de salud hay que hacerlo, no hay que tomar mucho alcohol, hay que hacer ejercicio, hay que nutrirse bien, hay que aislarse para que nuestro sistema de defensa esté mejor, para que nos mantengamos lo más sanos posibles. A quien ha afectado la enfermedad es a los que su sistema inmunológico no está en las mejores condiciones si se fortalece él mismo solo se encarga de acabar con el virus. Las medidas que estamos haciendo son de mitigación para la transmisión del virus y en su momento de contención” Efrén Encinas Torres

En el primero de los casos, el paciente, un hombre de 40 años, ya fue dado de alta la semana anterior, y el segundo caso es el de un joven de 25 años de Los Mochis, quien llegó de California por vía terrestre, el cual está en aislamiento aunque en condición estable.

Encinas Torres dio a conocer la operación de un Call Center en el número (667) 713-00-63 exclusivo para reportar casos sospechosos de Coronavirus, el cual funcionará las 24 del día, y donde también se dará toda la información relacionada con los síntomas y las medidas de cuidado que se deben seguir.