Quintana Roo llama a respetar medidas sanitarias ante repunte de coronavirus

México.- El estado de Quintana Roo hizo un llamado para adoptar las medidas sanitarias contra Covid-19 de manera responsable, ello ante el repunte significativo de la pandemia

La secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, detalló que el pasado fin de semana hubo 55 personas intubadas y la tendencia de casos de coronavirus es creciente.

“Por consiguiente, el llamado es para que actuemos con corresponsabilidad de cuidarnos todos para superar la pandemia, lo cual implica como ciudadanos cumplir estrictamente los hábitos de prevención, como el uso adecuado de cubrebocas y la sana distancia en el espacio público” Alejandra Aguirre. Salud Quintana Roo

La funcionaria recordó que el peligro no ha pasado y no se debe actuar como si no se estuviera en una emergencia pues la pandemia continúa.

También agregó que solamente con el compromiso de la ciudadanía se va a disminuir la curva de contagios.

Ante ello, el gobernador Carlos Joaquín González dispuso cuatro medidas de intervención comunitaria que incluyen: más pruebas y vacunas ; desinfección en el transporte público; supervisión de eventos; y burbujas sanitarias.

Dichas burbujas sanitarias consisten en buscar casos con alguna sintomatología en espacios públicos concurridos para la detección oportuna.

Resultados de las burbujas

Para el caso de la burbuja sanitaria aplicada en punta Cancún se han identificado a 21 personas positivas a coronavirus de entre 48 mil filtradas. En ese lugar se aplicaron dos mil 363 pruebas.

Ante ello, los positivos fueron retirados del lugar y puestos en aislamiento bajo protocolos de seguridad sanitaria.

También se ha tomado en cuenta la detección en espacios como tianguis, mercados, oficinas de gobierno y terminales portuarias, terrestres y aéreas.

Del 12 de abril al 23 de mayo se han aplicado 12 mil 372 pruebas de anticuerpos y mil 681 personas han sido reactivas.

Othon P. Blanco es el municipio al que se le han realizado el mayor número de pruebas con cuatro mil 327, seguido de Tulum con tres mil 024, Benito Juárez con dos mil 583, Solidaridad con mil 349, así como Cozumel con 930 y Lázaro Cárdenas con 159.

La coordinación con dependencias ha permitido reconvertir 25 hospitales públicos de diversos servicios de salud y realizar 20 mil 154 verificaciones con más de dos mil 097 suspensiones por incumplimiento de medidas sanitarias.

Piden respetar aforos y evitar aglomeraciones

El llamado a respetar las medidas sanitarias implica que se deben tomar en cuenta aspectos como los aforos permitidos en negocios y no acudir a concentraciones masivas o fiestas.

También se pidió a quienes participan en las elecciones no convocar a actos masivos.