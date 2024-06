Sanjuana Maldonado Amaya, una mujer que permaneció 15 años en la cárcel por un supuesto secuestro, recibió un indulto del Congreso de San Luis Potosí para salir en libertad; aquí te decimos quién es Sanjuana Maldonado Amaya.

En mayo de 2009, cuando la mujer tenía 21 años de edad, fue llevada a un banco en contra de su voluntad por tres hombres para retirar dinero de su cuenta. Sin embargo, Sanjuana Maldonado Amaya se opuso a esto por desconocer el origen del dinero.

No obstante, cuando salió del banco, una policía vestida de civil la detuvo por no poder explicar cómo obtuvo ese depósito ya que este se consideró el cobro de un secuestro, hecho por el que estuvo privada de su libertad en distintos centros penitenciarios de San Luis Potosí durante 15 años.

Sanjuana Maldonado Amaya, originaria de la localidad de Charco Cercado, en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, es una mujer que permaneció 15 años en la cárcel por un supuesto secuestro.

Sin embargo, recibió un indulto de manera unánime en el Congreso de San Luis Potosí gracias al voto de 25 diputadas y diputados, por lo que recuperó su libertad. Esta fue parte de su solicitud:

Sanjuana Maldonado Amaya mantuvo una relación de pareja con José Cruz, un hombre que la involucró en el supuesto secuestro por el que fue encarcelada 15 años en San Luis Potosí, de acuerdo con sus declaraciones del 22 de mayo de 2009.

La mujer explicó que en esa fecha fue a buscar a José Cruz y lo encontró en compañía de su sobrino Jonathan. Fue en este punto cuando se aproximaron un par de vehículos, de los cuales descendieron dos hombres y uno de ellos se acercó a Sanjuana:

“Me preguntó mi nombre completo, se lo di. Que si traía credencial, a lo que respondí que sí, se la di porque pensé que eran policías, y me pidió que si le podía hacer un favor de retirar un dinero de Elektra, que iba a obtener una ganancia, porque él no traía identificación, a lo que respondí que no, porque no sabía de dónde era ese dinero. Y en ese momento me abrazó y me dijo que cooperara, que ellos ya sabían todo acerca de mí y de mi familia, y que si no, les harían daño, y le respondí que sí, por miedo”

Sanjuana Maldonado Amaya