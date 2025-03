María Eugenia García Oliveros, diputada de Morena en el estado de Guanajuato, reveló en sesión legislativa que fue perseguida por hombres armados en el municipio de Apaseo el Grande, pero logró escapar.

De acuerdo con la diputada María Eugenia García Oliveros, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado miércoles 5 de marzo de 2025.

¿Quién es María Eugenia García Oliveros? Esto sabemos de la diputada de Morena que logró evadir a un grupo armado en Guanajuato.

María Eugenia García Oliveros nació en 1976, teniendo actualmente 49 años de edad.

La diputada María Eugenia García Oliveros sí está casada, aunque mantiene se vida personal en el ámbito privado.

No se cuenta con la fecha de nacimiento exacta de María Eugenia García Oliveros, por lo que no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

De acuerdo con información de sus redes sociales, María Eugenia García Oliveros sí tiene hijos.

María Eugenia García Oliveros es Licenciada en Derecho por la Universidad Lasallista Benavente de Celaya.

De igual forma cuenta con una Maestría en Auditoria Gubernamental y Administración Pública por el Instituto de Competencias Educativas y Profesionales.

María Eugenia García Oliveros cuenta con experiencia como abogada en el sector privado, principalmente en defensa de los derechos de las mujeres, casos en materia electoral, así como defensa de servidores públicos.

Además, se ha desempeñado como asesora del ayuntamiento de Apaseo el Grande, municipio en el que ha señalado vive actualmente.

Durante su participación en la sesión legislativa del jueves 6 de marzo, la diputada local de Morena en Guanajuato, María Eugenia García Oliveros, denunció que fue perseguida por hombres armados.

Detalló que fue cerca de las 20:00 horas del miércoles 5 de marzo cuando fue interceptada por hombres armados en el municipio de Apaseo el Grande, esto cuando viajaba en compañía de su familia.

La diputada de Morena criticó que estos hechos tuvieron lugar solo 15 días después de que exhortara a las autoridades de Apaseo el Grande a mejorar la seguridad y vigilancia de calles y carreteras.

“Hace 15 días, desde esta tribuna y en uso de mis funciones como servidora pública, solicité mediante exhorto al ayuntamiento de Apaseo el Grande que priorizara mediante acciones contundentes para atender la crisis de inseguridad en su jurisdicción. Hoy, transcurridos 15 días del exhorto, me presentó no solo como legisladora, sino como ciudadana afectada por la incapacidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad en el territorio. Es curioso que a 15 días de haber hecho dicho exhorto, el día de ayer aproximadamente a las 8:00 de la noche fui interceptada, junto con mi familia, por un grupo de delincuentes armados que me cerraron el paso en el municipio de Apaseo el Grande”.

María Eugenia García Oliveros