El día de hoy 7 de octubre la alcaldesa electa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez y el alcalde de San Ignacio, Octavio Bastidas Manjarrez fueron despojados de sus camionetas.

Esto en el contexto de violencia que se vive en Culiacán, Sinaloa desde semanas atrás, se han registrado varios enfrentamientos, asesinatos y agresiones contra el Ejército y la Guardia Nacional.

De igual manera, durante una conferencia de prensa, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, afirmó que no existe ninguna investigación en su contra por los hechos ocurridos el 25 de septiembre de 2024 en Culiacán.

Alcaldes de Mazatlán y San Ignacio fueron despojados de sus camionetas en la Maxipista Culiacán-Mazatlán

Estrella Palacios Domínguez manejaba una camioneta Chevrolet Tahoe en zona de El Dorado. Se dirigía a Culiacán, cuando un grupo armado robó su vehículo.

Horas después se reportó el robo de la camioneta del alcalde Octavio Bastidas Manjarrez. Estos hechos ocurrieron mientras los alcaldes transitaban por la Maxipista Culiacán-Mazatlán.

¡DE NO CREERSE! Confirma el colega @Felicitos_ en #Sinaloa, que el Alcalde de San Ignacio, Octavio Manjarrez, también fue despojado de su camioneta mientras acudía al llamado de auxilio de la alcaldesa de #Mazatlán, cuando la despojaron de su vehículo



¡Así las cosas ! https://t.co/i5IJz8TzBE pic.twitter.com/zGsOFSAfbN — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 7, 2024

Después de lo acontecido, la alcaldesa electa de Mazatlán Estrella Palacios informó mediante redes sociales que se encuentra bien y agradeció los mensajes que recibió.

Quiero informarles que mi equipo de trabajo y yo nos encontramos bien.



Agradezco sus mensajes y buenos deseos. — Estrella Palacios (@_Estrella_pd) October 7, 2024

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, afirma no estar siendo investigado por la violencia en Culiacán

En conferencia de prensa, Rubén Rocha aseguró que no se encuentra bajo ninguna investigación. “Nada me descubren a mí. A mí nadie me investiga”, aseguró.

El gobernador de Sinaloa dijo que estos son rumores que han esparcido los “medios nacionales” para que se le compliquen las cosas y que si fueran ciertas, ni siquiera podría dormir.

“Tengo que esta expuesto a que se me compliquen las cosas, porque tengo que ir contra la delincuencia y decirlo clara y llanamente”, afirmó.

También confirmó que como gobierno va a seguir combatiendo la delincuencia. Actuará contra cualquier una persona o grupo que genere violencia.

El pasado 4 de octubre, el gobernador de Sinaloa, se reunió con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (CSSPC) para tratar la situación alarmante de seguridad en el estado.