¿Qué pasa en Culiacán hoy 31 de octubre? El gobierno de Sinaloa se encuentra analizando la posibilidad de prohibir los corridos durante la celebración de la Feria Ganadera 2024.

Al respecto, las autoridades informaron que durante los próximos días se llevará a cabo una reunión en la que se abordará el tema para definir qué artistas participarán y quienes estarán prohibidos.

Lo anterior debido a que señalaron que ya se evalúa la posibilidad de que se imponga una prohibición en contra de los corridos que abordan temáticas de violencia, mejor conocidos como narcocorridos.

De forma paralela y en medio de la ola de violencia que no ha terminado en Culiacán, el gobernador del estado, Rubén Rocha, respondió a su homólogo Durango, Esteban Villegas Villareal.

La respuesta de Rubén Rocha se dio luego de que el gobernador de Durango, llamó a los habitantes del estado a que eviten visitar la ciudad de Mazatlán por el contexto de violencia en Culiacán.

Debido a la violencia en Culiacán que se ha extendido por casi 2 meses, el gobierno de Sinaloa informó que está analizando la posibilidad de prohibir los corridos en la Feria Ganadera 2024.

Así lo dio a conocer el secretario General de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro, quien señaló que en los próximos días se realizará una reunión con los organizadores de la Feria Ganadera y el Palenque.

En el encuentro, dijo, se revisará el tema de los artistas que participarán en los eventos y la pertinencia de prohibir que se toquen corridos con temáticas violentas y del crimen organizado.

Sin embargo, el funcionario aclaró que no existe ninguna ley en Sinaloa que prohíba los corridos de ese tipo, aunque dijo que el gobierno del estado siempre buscará evitar la apología al delito.

Por otro lado, apuntó que el gobierno estatal garantizará la seguridad de la Feria Ganadera, pues ya se prepara un operativo especial para el periodo que comprende del 14 de noviembre al 1 de diciembre.

Por otro lado y luego del llamado del gobernador de Durango para evitar visitar Mazatlán debido a la violencia en Culiacán, Rubén Rocha se pronunció en respuesta a los dichos de su homólogo.

Abordado por medios de comunicación, Rubén Rocha lamentó las declaraciones de Esteban Villegas Villarreal, pues sostuvo que la recomendación para evitar ir a Mazatlán “no es de compañeros”.

Al asegurar que “no hay razón para que los duranguenses no visiten Mazatlán”, el gobernador de Sinaloa señaló que las declaraciones del gobernador de Durango afectan de forma directa a Sinaloa.

Debido a ello, el mandatario negó que viajar a Mazatlán represente un riesgo a la ciudadanía, ya que reiteró que la ciudad se encuentra completamente blindada por elementos de seguridad.

En ese sentido, insistió en criticar a Esteban Villegas Villarreal, pues dijo que sus dichos en torno a lo que ocurre en Sinaloa y particularmente en Culiacán es una postura de “mala onda”.

“Qué mala onda del Gobernador que esté convocando, no hay absolutamente ninguna razón para que lo haga. Mazatlán está blindado no tienen ningún problema, los duranguenses para venir a Mazatlán (...) No tiene razón, no es de compañeros, es mi compañero Gobernador y no es de compañeros hacer esa convocatoria”

Rubén Rocha