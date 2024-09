En Culiacán, Sinaloa, hoy lunes 23 de septiembre, levantaron a un hombre de acuerdo con denuncias, esto después de un ataque armado en contra de una vivienda en Laureles Pinos; esto es lo que pasa.

Estos hechos ocurren a dos semanas de que comenzó la violencia en Culiacán, Sinaloa, presuntamente consecuencia de una guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, del Mayito Flaco y Los Chapitos.

Rubén Rocha por su parte, gobernador de Sinaloa, hizo un llamado a que los estudiantes de Culiacán regresen a clases, durante su conferencia semanal, en donde negó haberse reunido con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

¿Qué pasa en Culiacán hoy lunes 23 de septiembre? Levantan a un hombre tras ataque armado contra vivienda en Laureles Pinos

En redes sociales denunciaron mediante videos, que un grupo criminal levantó a un hombre, esto después de perpetrar un ataque a balazos en contra de una vivienda en la colonia Laureles Pinos, Culiacán, en calles Campanillas y Aloe.

De acuerdo con los videos que circulan, en donde se observan balazos en puertas y ventanas de una vivienda en Laureles Pinos, Culiacán, levantaron al menos un hombre (señalan que serían más).

Aunque el número de personas levantadas no ha sido confirmado por las autoridades, sería un grupo de trabajadores que presuntamente arreglaban el portón de dicha vivienda en Laureles Pinos.

Igualmente, en redes sociales se compartió un video del momento en que un grupo de al menos tres personas atacaba a balazos la vivienda en Laureles Pinos, esto desde un autobús de pasajeros.

Debido al ataque a balazos, tal como apunta el medio Los Noticieristas, se observó en las inmediaciones de la colonia Laureles Pinos una fuerte movilización de las fuerzas armadas.

Última Hora🚨| Reportan presunto "levantón" y casa rafagueada en la colonia Laureles Pinos, en #Culiacán pic.twitter.com/8iCHqitf7D — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 23, 2024

¿Qué pasa en Culiacán hoy lunes 23 de septiembre? Rubén Rocha no pudo reunirse con Claudia Sheinbaum tras regresar de emergencia de CDMX

En su conferencia de prensa semanal de hoy lunes 23 de septiembre, Rubén Rocha declaró que no pudo reunirse con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, al explicar la situación en Culiacán y la violencia que se vive.

Rubén Rocha confirmó que el sábado se encontraba en Ciudad de México (CDMX), sin embargo, ese mismo día se regresó a Sinaloa por situaciones que necesitaban su presencia, por lo que no pudo reunirse con la presidenta electa.

Agregó que se sumarán 100 elementos de las Fuerzas Especiales a Culiacán, Sinaloa, sumándose a los 600 que arribaron a la ciudad el sábado 21 de septiembre y que se mantienen en operativos.

El gobernador de Sinaloa hizo un llamado desde el domingo 22 de septiembre para que los padres de familia lleven a sus hijos a la escuela, debido a que la situación de violencia en Culiacán se está estabilizando y deben recuperar los espacios.

¿Qué pasa en Culiacán hoy lunes 23 de septiembre? Padres de familia rechazan regreso a clases tras dos semanas de violencia

El domingo 22 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, hizo un llamado a que profesores y estudiantes de todos los niveles educativos de Culiacán regresaran a clases presenciales hoy lunes 23 de septiembre.

Sin embargo, tal como se observa en medios de comunicación locales (Río Doce), los estudiantes de Culiacán no se presentaron a las escuelas por miedo de la violencia, aunque los profesores sí asistieron.

Los educadores señalaron que regresaron a clases porque fueron obligados, tal como revelaron a Río Doce y pese a lo dicho hoy lunes 23 de septiembre por el gobernador Rubén Rocha, quien también pidió que no se procediera de esta manera.

“Primero, a las autoridades: que no haya prepotencia en la convocatoria a los maestros, ni los estén amenazando (...) Quiero decirle a las maestras y los maestros que yo no los estaría convocando si supiera que hay riesgos para que asistan (...) sería una irresponsabilidad de mi parte convocarlos”. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Directores de diversas instituciones mencionaron a su vez que no hay condiciones, ya no directamente por la violencia de Culiacán, aunque también indicó que no hay medidas de seguridad todavía.

Sino por la poca asistencia, que en algunas escuelas de Culiacán solamente asistieron a clases hasta 6 alumnos (de 750 estudiantes) que se retiraron en consecuencia de que no había compañeros.

Mientras que en la secundaria ETI 1, padres de familia colocaron una manta en desacuerdo con el regreso a clases presenciales en Culiacán, ante la ola de violencia.