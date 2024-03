José Gabriel Pelayo, maestro de primaria y activista social a favor del medio ambiente, fue reportado como desaparecido en el municipio de Coalcomán, Michoacán.

Los familiares exigen a las autoridades estatales la pronta localización del profesor, visto por última vez la tarde del 19 de marzo, en un parque de Tierra Caliente.

A más de 48 horas de la desaparición de José Gabriel Pelayo, aún se desconoce su paradero, por lo que amigos y familiares encabezaron una protesta en las instalaciones de seguridad y justicia de Coalcomán.

José Gabriel Pelayo (Especial)

José Gabriel Pelayo desapareció después de acompañar a su esposa para tomar un autobús a Morelia

José Gabriel Pelayo desapareció la tarde del martes 19 de marzo luego de haber salido de la comunidad de Coahuayula para acompañar a su esposa a tomar un autobús a Morelia.

Sin embargo, a partir de ese momento (11:00 horas) dejó de tener contacto con sus familiares, quienes presentaron una denuncia para iniciar los trabajos de búsqueda.

Durante las protestas, su hija Yulissa Pelayo exigió la devolución con vida del maestro Pelayo y exigió a todas las autoridades, tanto del municipio como del estado y de la federación, “que hagan algo, que no se queden con los brazos cruzados y que no hagan como que no está pasando nada”.

En redes sociales ya ha comenzado a circular la ficha de búsqueda del activista José Gabriel Pelayo:

Fecha de nacimiento: 15 de noviembre del 1974

Edad: 49 años

Nacionalidad: Mexicana

Sexo: Masculino

Estatura: 1.70 metros

Peso: 90 kilogramos

Complexión: Robusta

Color de piel: Moreno Claro

Cara: Redonda

Frente: Amplia

Cabello: Ondulado, corto y entrecano

Cejas: Rectas, separadas y pobladas

Ojos: Medianos y cafés

De manera adicional, se sabe que el también activista conducía una camioneta verde marca Ford Explorer, con franjas color arena en la parte inferior.

José Gabriel Pelayo portaba una camisa azul marino, short verde limón y unos tenis de color gris. Su localización es importante debido a que no ha tomado sus medicamentos para el control de la diabetes.

José Gabriel Pelayo

José Gabriel Pelayo Salgado no tenía amenazadas en su contra

José Gabriel Pelayo Salgado —de 49 años— es un luchador social, maestro de primaria, proyector de la flora y fauna de la sierra costa de Chinicuila, precursor del Consejo Precursor de Chinicuila.

De acuerdo con su personas cercanas, no existía ninguna amenaza y advertencia por parte de civiles o el crimen organizado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado adelantó que ya se investiga el paradero y los últimos lugares en los que pudo haber estado José Gabriel Pelayo Salgado.