No vengan a Puerto Vallarta; alcalde pide no visitar ciudad durante emergencia por Covid-19

El presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos llamó a los turistas evitar visitar la ciudad, durante la emergencia sanitaria.

México.- El alcalde del municipio de Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, Arturo Dávalos hizo un llamado para que durante la actual Emergencia Sanitaria por el coronavirus Covid-19, los turistas no visiten la ciudad con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad.

Por medio de un video que compartió en sus perfiles de redes sociales, el presidente municipal exhortó a las personas que contemplaban realizar viajes a la ciudad jalisciense en fechas próximas con motivo de la Pascua o Semana Santa, evitar hacerlo y de ser posible, posponer sus visitas.

"Las vacaciones pueden esperar. No pongas a tu familia y amigos en riesgo (...) Hasta el 30 de abril Puerto Vallarta no estará en condiciones de recibir turistas" Arturo Dávalos

Al respecto, recordó que por instrucciones del gobierno federal, las actividades que representen concentraciones de 50 o más personas quedan canceladas, lo cual implica que espacios como las playas, centros nocturnos, bares, malecones y demás, permanecerán cerrados durante la Emergencia Sanitaria.

Preocupa más crisis sanitaria que turismo, señala alcalde

De la misma forma, refirió que si bien la economía de Puerto Vallarta depende casi en su totalidad de la actividad turística, la principal preocupación en este momento es que el municipio no sea un "foco de contagio" del Covid-19.

"Me preocupa más una posible crisis sanitaria y hospitalaria. Me preocupa la vida de los Vallartenses y sus visitantes" Arturo Dávalos

Por ello, insistió que éste no es el momento adecuado para que se hagan viajes, sino de permanecer en casa porque mientras más se acaten las disposiciones de las autoridades , será más posible que a la brevedad "nos podamos ver de nuevo".

Sin embargo, pidió a los turistas como favor, no cancelar los viajes que tenían planeados, sino que en la medida de las posibilidades, se programen nuevas fechas para que a futuro sí se puedan llevar a cabo bajo las condiciones sanitarias adecuadas, las visitas que tienen previstas.

"Cuando nos volvamos a encontrar, queremos que no falte ningún miembro de tu familia, queremos que no faltes tú.. Preferimos extrañarte unos días y no toda la vida" Arturo Dávalos