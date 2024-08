El periodista José Arturo Rueda fue detenido en Puebla, pese a contar con un amparo contra la orden de aprehensión en su contra; el hecho fue captado en video.

La grabación de la captura circula por redes sociales, pues durante el video el periodista José Arturo Rueda asegura que cuenta con un amparo para no ser detenido, por lo que su detención es señalada como ilegal.

Cabe destacar que la orden de aprehensión del periodista fue ejecutada a su salida de los juzgados de San Pedro Cholul a, a donde acudió tras ser señalado de violar su libertad condicional por el delito de extorsión.

VIDEO: Detienen a José Arturo Rueda, en Puebla

En el video que circula por redes sociales se observa a un grupo de policías de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla aprehender a José Arturo Rueda.

La aprehensión del periodista, director de Diario Cambio, ocurrió la n oche del jueves 15 de agosto , cuando salió de los juzgados y a empujones lo ingresaron a un vehículo.

En el video se escucha a José Arturo Rueda infomar que cuenta con un amparo para no ser detenido, no obstante, los agentes le responden “sus abogados lo van a ver”.

Hasta el momento no se ha especificado a qué penal llevaron, en el video quien graba la situación cuestiona la ubicación de la Agencia Estatal de Investigación a la que será llevado, sin tener respuesta.

De manera extra oficial se indica que José Arturo Rueda fue trasladado al penal de San Pedro Cholula, no obstate, la Fiscalía de Puebla no ha informado nada al respecto.

DETENCIÓN ILEGAL DE PERIODISTA



¿No enviara @Claudiashein al fiscal @UlisesLaraLopez para que rescate al periodista?



Violando un amparo federal, la @FiscaliaPuebla bajo el mando de Gilberto Higuera Bernal, detuvo ilegalmente al periodista Arturo Rueda, director de DIARIO CAMBIO… pic.twitter.com/lOytO1yWxq — José Díaz (@JJDiazMachuca) August 16, 2024

¿Por qué fue detenido José Arturo Rueda?

En mayo de 2022 José Arturo Rueda fue detenido por autoridades de Puebla por el delito de extorsión en contra de Jorge Charbel Estefan Chidiac, cometido en 2015.

En primer momento la investigación por el caso no procedió, no obstante, durante el gobierno de Miguel Barbosa se reactivó la investigación en contra del periodista por la extorsión al actual titular de la SEP de Puebla.

José Arturo Rueda fue condenado a 2 años y 3 meses de prisión, hasta que su defensa legal logró que se cambiara la medida cautelar del periodista, quien salió de prisión a los 14 meses bajo libertad condicional.

La audiencia a la que José Arturo Rueda asistió se dio tras la acusación en contra del periodista, de presuntamente violar su libertad condicional, no obstante, tras demostrar que no existió violación el juez no ordenó su aprehensión.

Las autoridades de Puebla no han informado el motivo por el que José Arturo Rueda fue detenido el jueves 15 de agosto.