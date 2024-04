Un total de siete cuerpos, cinco de ellos decapitados y uno desmembrado, fueron hallados junto a un vehículo abandonado sobre Periférico Ecológico, en Puebla, informó la Fiscalía General del Estado.

Los cadáveres fueron encontrados durante las primera horas de la mañana de hoy viernes 5 de abril en Periférico Ecológico, en las inmediaciones del fraccionamiento Lomas del Valle, con dirección a Amozoc.

Al lado de cada uno de los cuerpos fueron colocados mensajes en los que se explicaba la supuesta razón de cada uno de los asesinatos, tales como narcomenudeo, robo a transporte y extorsión.

Por este hallazgo, Periférico Ecológico fue cerrado momentáneamente, generando alta carga vehicular en la zona.

Tras el hallazgo de los siete cuerpos sobre Periférico Ecológico, el gobernador de Puebla, Sergio Salmón Céspedes, informó que la Fiscalía de Puebla ya realiza la investigación correspondiente.

El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, precisó que los dos sujetos que abandonaron los cuerpos y el vehículo fueron captados cruzando Periférico Ecológico y luego subirse a otro auto para darse a la fuga.

Asimismo, apuntó que el vehículo abandonado tenía placas de la Ciudad de México al momento del hallazgo, pero que contaba con reporte de robo en Puebla, desde el 30 de marzo.

Gilberto Higuera Bernal descartó que el reciente hallazgo esté relacionado con los diferentes hechos delictivos registrados en las últimas semanas en la capital poblana y la zona metropolitana.

El gobernador aseguró que los recientes actos de violencia no tienen relación con las campañas en el estado; garantizó que la elección se realizará en paz.

🔴 #AVISO Sobre el suceso lamentable con el que amanecimos hoy en el Periférico Ecológico de nuestra ciudad, informo: 1. He recibido el reporte correspondiente de la @SSPGobPue y he establecido ya contacto con el presidente municipal de Puebla capital, así como las instancias…

El fiscal de Puebla indicó que la posible causa del multihomicidio podría deberse a una disputa entre grupos criminales en la zona, así como “una acción de dominación de grupo delictivo con fines de reclutamiento”.

Sin embargo, el funcionario señaló que se debe concluir la investigación para confirmar la causa de los asesinatos.

“Pudiera tratarse de, no lo afirmo porque hay que concluir la investigación, pero pudiera se trate de al menos, no solo una probable disputa si no una acción de dominación de grupo delictivo con fines de reclutamiento”

Gilberto Higuera Bernal. Fiscal de Puebla