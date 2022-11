¿Qué pasó en los baños de vapor Villa Frontera de Puebla? Le truenan el cuello a un cliente durante una sesión tras la cual terminó con parálisis y riesgo de daño cerebral.

Es el caso de Gerónimo Rodolfo, estilista de 43 años de edad que acudió a los baños de vapor Villa Frontera de Puebla, para que uno de los empleados le hiciera un masaje.

Durante la sesión, el trabajador del establecimiento le tronó el cuello al cliente, quien debido a lo anterior terminó con parálisis y riesgo de sufrir daño cerebral.

Gerónimo Rodolfo acudió a los baños de vapor Villa Frontera por un masaje

Fue el pasado 24 de noviembre cuando Gerónimo Rodolfo Ramírez Leon acudió a los baños de vapor Villa Frontera de Puebla para recibir un masaje por parte de uno de los empleados.

Sin embargo, luego de que el trabajador del establecimiento le realizó el masaje en el que le tronó el cuello al cliente, éste terminó por perder el conocimiento.

Debido a lo anterior, el estilista de 43 años de edad fue trasladado de emergencia por sus familiares al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la ciudad de Puebla.

En el nosocomio, le recetaron a los familiares un medicamento para poder desinflamarle el cuello a Gerónimo, además de que descartaron un riesgo mayor para su salud.

Por lo anterior, el paciente fue llevado a su casa, no obstante durante la madrugada del día siguiente, el 25 de noviembre, comenzó a presentar síntomas de parálisis.

La sensación de cosquilleo en la cara, el hipo y el cuerpo adormecido , pusieron en alerta a la familia de Gerónimo, por lo cual decidieron llevarlo al Hospital General del Norte.

En dicho hospital, el personal especializada que atendió al paciente elaboró un diagnóstico poco esperanzador, pues determinaron que el hombre podría haber sufrido daño cerebral.

Paciente con parálisis y riesgo de daño cerebral (Especial)

Clausuran baños de vapor Villa Frontera de Puebla; investigan caso de hombre con riesgo de daño cerebral

Ante los hechos, los familiares de Gerónimo Rodolfo acudieron a los baños de vapor Villa Frontera en Puebla para exigir el nombre de quien se encargó de dar el masaje.

No obstante, en el establecimiento les dijeron que no cooperarían con ellos e incluso les advirtieron que no les brindarían información sobre el responsable de tronarle el cuello a su familiar.

Por lo anterior, los familiares del hombre afectado presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, acción por la cual los baños de vapor ya fueron clausurados.

Tras lo ocurrido, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, dio a conocer que además de la clausura del establecimiento, ya se está llevando a cabo la investigación correspondiente.