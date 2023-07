Un grupo de perros ferales atacó a unas tortugas que desovaban en Progreso, Yucatán. Dentro del marco de la temporada de anidación, los animales fueron atacados cuando intentaban depositar sus huevos en la costa del mar.

Los perros ferales no son perros domésticos, a pesar de que pertenecen a la familia de canis lupus familiaris. Son perros que evitan todo tipo de contacto con el ser humano, pero tampoco son considerados perros callejeros.

Los animales pequeños, no superiores a los 50 kilos, son presas ideales para los perros ferales, un tipo de depredador que, sin embargo, tiene la capacidad de matar a un antílope africano como el kudú, que llega a rebasar los 200 kilos.

“Los perros ferales son perros feroces. La mayoría nunca ha experimentado una caricia humana y todos evitan cualquier contacto con el hombre” Conahcyt

“Los perros ferales no son perros callejeros, no esperan fuera de los restaurantes a que el comensal piadoso les aviente un trozo de pan y no rondan los basureros en búsqueda de alimento”, explicó el Conahcyt en una publicación.

Este tipo de perros atacó un grupo de tortugas en Progreso, Yucatán.

Perros ferales matan a 3 tortugas que desovaban en Progreso, Yucatán

Un grupo de perros ferales atacó en Progreso, Yucatán, a unas tortugas que desovaban en la costa del mar debido a la temporada de anidación. El grupo “Club de la Tortuga de Telchac Puerto” reportó la muerte de 3 animales.

La temporada de anidación en Yucatán comenzó en abril. María Andrade, directora de Pronatura, habló para los medios locales de los campamentos de tortugas que tiene a su cargo el grupo de conservación en la Península de Yucatán.

“El año pasado tuvimos un reporte más o menos como de 1 mil nidos en total, fue una cifra récord a que tuvimos en los tres campamentos, pero cada temporada va variar el número de nidos, también varía el número de tortugas marinas que eclosionan (…) cuando nacen las tortuguitas, se cuentan cuántos cascarones en el nido quedaron porque ese es el porcentaje de sobrevivencia que nosotros vemos” María Andrade, directora de Pronatura

En ese sentido, explicó que uno de los problemas es “el crecimiento de desarrollo inmobiliario, más del 95% de los nidos se ponen sobre la duna costera que es donde se construye”, razón por la que sugirió una mejor planificación.

Perros ferales atacan a tortugas en Progreso, Yucatán; 5 se salvan

El grupo de perros ferales que atacó a unas tortugas que desovaban en Progreso, Yucatán, no acabó con la vida de todos los animales, pues 5 de ellas fueron rescatadas por el grupo “Club de la Tortuga de Telchac Puerto”.

La Semarnat, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), ayuntamientos y organizaciones civiles, monitorea 8 campamentos de tortugas a los cuales han sido trasladados nidos que fueron hechos en zonas de riesgo.