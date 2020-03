El gobernador de Hidalgo reveló que la infección de coronavirus Covid-19 lo llevó a sufrir temperaturas de 41 grados y fuertes dolores corporales.

México- El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, narró su experiencia tras haber contraído coronavirus Covid-19 y advirtió que el virus es terrible, por lo que hizo un llamado a todos los ciudadanos a seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias y atender el llamado de "quedarse en casa".

En entrevista con Azucena Uresti, el mandatario estatal dijo que hasta el momento su periodo más grave de infección fue el pasado fin de semana, cuando alcanzó los 41 grados de temperatura y sufrió fuertes dolores corporales.

"No es broma, la gente se puede morir. Las temperaturas son muy altas. A veces uno quisiera salir corriendo y aventarse del balcón por el malestar. Te debilitas en horas (...)El domingo en la madrugada sentí que me moría, es muy grave" Omar Fayad. Gobernador de Hidalgo.

El priista reveló que este lunes 30 de marzo ya se encuentra mucho mejor y el diagnóstico de los médicos es positivo, por lo que se espera que inicie su periodo de plena recuperación.

Espera Fayad no haber contagiado a AMLO

Respecto a su interacción con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 18 de marzo en Palacio Nacional, el gobernador dijo que espera no haber contagiado al titular del Poder Ejecutivo e insistió en el llamado a la población a cuidar a los adultos mayores y demás grupos vulnerables.

"No somos inmunes y el virus está perrísimo. Yo espero no haber contagiado al presidente, cuiden al presidente, cuidémonos todos. Nada es exagerado, la gente está muriendo" Omar Fayad. Gobernador de Hidalgo.

Hasta ahora, son tres los gobernadores que han dado positivo de coronavirus, pues además de Omar Fayad, Adán Augusto López y Francisco Domínguez, de Tabasco y Querétaro, respectivamente, también han recibido el diagnóstico positivo de la enfermedad.

Por su parte, el presidente López Obrador advirtió que no se hará la prueba de Covid-19 debido a que no presenta síntomas, por lo que no cumplen con los lineamientos fijados por la Secretaría de Salud (SSa) para someterse al análisis.