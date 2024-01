Hoy jueves 18 de enero se registró un temblor que sacudió a México; el sismo presentó una magnitud de 5 y se registró en la zona Huatulco, Oaxaca.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo epicentro al sureste de Crucecita, Oaxaca, a las 08:40 am de este jueves 18 de enero.

Al momento no se reportan daños ni heridos por el sismo percibido en la entidad de la costa sureste de México.

Sin embargo, se re alizan los protocolos de emergencia establecidos por Protección Civil, informó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Este jueves 18 de enero se registró un sismo 35 kilómetros (km) al sureste de Crucecita, Oaxaca, a las 08:40:16 horas, el cual tuvo como Latitud 15.51, Longitud -95.94 y una Profundidad (Pf) de 19 km.

El sismo fue percibido como “fuerte” y “moderado” en la zona de Huatulco, Oaxaca , según reportó la App de alertamiento temprano de sismos y múltiples peligros naturales, SkyAlert.

En redes sociales circula el video de una cámara de vigilancia que presentó movimientos leves durante el sismo de Huatulco, Oaxaca, este jueves 18 de enero.

A través de Webcams México se viralizó el video de la cámara de vigilancia en Vista Bahía de Santa Cruz, en Huatulco.

En él, se percibe a la cámara de vigilancia moverse durante un aproximado de 8 segundos , sin embargo, los turistas no se perciben consternados ni alertados por el sismo.

Así se percibió el sismo a las 8:40 am de este jueves 18 de enero en #Huatulco #Oaxaca . Vista Bahía de Santa Cruz vía @BinniguendaHux Para ver en vivo: https://t.co/YRkg8fiTjV Video pic.twitter.com/8BJeTwvYAc

Mientras que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), señaló que el temblor en Oaxaca no ameritó la activación de alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX)

Según indicó SASMEX, el temblor fue detectado inicialmente en 12 estaciones sismo sensoras, sin embargo, no amerito aviso de Alerta a la CDMX porque “la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad.”

#Sismo detectado el 18-ene-24 a las 08:40:26 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Oaxaca a 25 km al sureste de #Huatulco #TenemosSismo

No obstante, usuarios de redes sociales señalaron que algunas Apps de alertamiento sí se activaron tras el temblor en Crucecita, Oaxaca, pese a estar ubicados en la capital del país.

Ante esto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que tras la activación de la alerta sísmica en algunas Apps, se estableció la comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías.

Asimismo, destacó que al momento, no se reportan incidentes ni percepción por parte de los habitantes de la capital.

Ante reportes de activación de la #AlertaSísmica en aplicaciones móviles, establecimos comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías; al momento, no se reportan incidentes ni percepción. Mantente informado a través de canales… https://t.co/fIinr4JuMl

Cabe destacar que el temblor con magnitud 5.0 alertó a algunos de los asistentes a la conferencia mañanera de hoy 18 de enero del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la conferencia se activaron las alertas de los reporteros, quienes señalaron a AMLO que estaba temblando, no obstante, la alerta sísmica de la CDMX no se activó, por lo que el presidente cuestionó si era real el sismo.

Posteriormente, se confirmó que tembló en Huatulco, Oaxaca, sin embargo, la magnitud del sismo fue “moderada”, por lo que al cuestionar a los asistentes si deseaban salir de la Sala de Tesorería de Palacio Nacional y cumplir el protocolo establecido para los sismos, estos se negaron.

“No, no se escucha. Muy poco, sí, moderado ¿cuánto? (...) ¿Les parece que salgamos? No, es moderado, no está la alarma”

AMLO