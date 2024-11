La Galería de Arte Mano Mágica de Oaxaca fue escenario de un evento inusual que causó indignación en redes sociales; esto ya que una turista se orinó dentro una exposición de arte y los hechos quedaron registrados en video.

En redes sociales se viralizó la imagen de una turista extranjera con maquillaje de catrina que asistió a la Galería de Arte Mano Mágica, en Oaxaca, el pasado 1 de noviembre; la imagen de la extranjera cobró relevancia porque decidió orinar dentro del lugar.

Sin embargo, la cámara de seguridad que registró este video no fue la única que captó a un turista orinando dentro del recinto, hecho por el que la propia Galería de Arte Mano Mágica señaló que este tipo de casos se han repetido en los últimos días.

El caso de una turista que se orinó dentro de la Galería de Arte Mano Mágica de Oaxaca circula en redes sociales. Sin embargo, el caso ocurrió el pasado 1 de noviembre, en el marco de las festividades por el Día de Muertos en México.

En el registro se observa a una extranjera con falda y sudadera negra, y maquillaje de catrina, que ingresa a una de las salas de la galería que se encontraba vacía, mientras otros visitantes se hallaban en una sala contigua. Fue en ese sentido que la turista intentó aprovechar la situación.

Sin embargo, la mujer no se percató de que toda la escena fue captada en video por una cámara de seguridad que se hallaba frente al área de la exposición en la que orinó. Posteriormente, una persona se acercó a la turista, quien tuvo que interrumpir su actividad.

En redes sociales se generó indignación por el caso de la turista que orinó en la Galería de Arte Mano Mágica de Oaxaca, hecho que fue lamentado por distintos usuarios de Instagram ante la denuncia de estos hechos en el recinto.

El grueso de los usuarios señaló una falta de educación de parte de la turista por no anticipar sus necesidades fisiológicas.

“Yo creo que es una verdadera grosería, no es la primera persona que tiene necesidades, lo más común u decente es ir a un restaurante o café y pedir que te presten el baño, comprar un agua o algo y entrar, en vez de hacer esto. No creo que estas personas que evidentemente no son de aquí, no tuvieran dinero como para consumir Aunque sea una bebida”

Usuario de X