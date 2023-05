Murió Benjamín Gamond, uno de los tres turistas de Argentina que fueran atacados a machetazos en Lagunas de Chacahua , en el estado de Oaxaca.

Fue este lunes 15 de mayo cuando familiares del joven argentino de tan sólo 23 años de edad confirmaron su muerte a través de una publicación en redes sociales.

“La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, escribieron a través de una historia en Instagram.

Familia de Benjamín Gamond confirmó su muerte (@facugamond )

Benjamín Gamond, turista de Argentina atacado a machetazos en Lagunas de Chacahua no logró recuperarse de sus heridas

Benjamín Gamond sufrió 3 heridas graves en la cabeza producto del ataque a machetazos, originando que perdiera una gran cantidad de sangre y ocasionando esto que sufriera un shock hipovolémico.

Es decir, tras perder demasiada sangre su corazón se vio imposibilitado para bombear la sangre necesaria para todo el cuerpo.

Luego de la terrible agresión, el turista de Argentina fue llevado a un hospital cercano para tratar las heridas, aunque debido a ellas fue trasladado por aire al Hospital General de la Ciudad de México en donde permanecía en estado crítico.

Lamentablemente Benjamín Gamond no logró recuperarse de sus heridas, y la tarde de este lunes 15 de mayo se confirmó su muerte.

A través de su perfil de Instagram era posible observar los distintos viajes que ya había realizado en varias partes de nuestro país, además de ver su gusto por los animales, la naturaleza, sus amigos, y conocer que gustaba de practicar Rugby.

Por ello, el Tala Rugby Club, equipo donde Benjamín Gamond practicaba este deporte, se unió a las condolencias a su familia luego darse a conocer la noticia de su muerte .

Benjamín Gamond con su mascota (@benjagamond)

Familia de Benjamín Gamond desea que al menos su corazón se quede en México

Por su parte, Marco Gamond, hermano de Benjamín Gamond , arribó a nuestro país para realizar todos los trámites correspondientes a la repatriación del cuerpo.

En una entrevista a las afueras del hospital, señaló que toda su familia esperaba que los órganos de su hermano fueran donados, y que al menos su corazón se quede en México , sin embargo, acusó que la burocracia estaba retrasando demasiado este proceso.

Marco Gamond refirió que esperaban poder recibir ayuda del consulado argentino en México, ya que pretendían regresar a Benjamín Gamond lo más pronto posible a su país para cremarlo y reunirlo con toda su familia.

Benjamín Gamond y sus amigos durante vacaciones en México (@benjagamond)

¿Qué pasó con tres turistas de Argentina en Lagunas de Chacahua? Fueron atacados a machetazos

Fue la tarde del pasado viernes 12 de mayo cuando tres turistas de Argentina que se encontraban vacacionando en Lagunas de Chacahua, Oaxaca, fueron atacados a machetazos por otro joven que se encontraba fuera de sí.

Por estos hechos, Benjamín Gamond fue herido gravemente en la cabeza , mientras que sus amigos, un hombre identificado como Santiago de 22 años de edad y una mujer identificada como Macarena de 29 años de edad, sólo tuvieron heridas en brazos y manos .

De acuerdo con las autoridades oaxaqueñas, un hombre de 21 años de edad, identificado como Cruz Irving, de 21 años de edad, fue detenido por pobladores tras este ataque, y se encuentra detenido para definir su situación legal .

Luego de la muerte de Benjamín Gamond, se espera sea culpado por el delito de homicidio doloso, así como homicidio en grado de tentativa en contra de los otros dos turistas argentinos.

Hasta el momento se desconocen las razones del ataque, y se investigará si el asesino se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.