¿Venden la barbacoa que se les cayó al suelo? Exhiben a taqueros de Monterrey recogiendo la carne que había terminado en el piso.

A través de las redes sociales se viralizó un video que pondría en duda la calidad de carne que se vende en un conocido negocio de barbacoa en Monterrey.

Y es que un usuario compartió el momento en el que dos personas se encuentran recogiendo una gran cantidad de carne que se les habría caído al piso cerca de una alcantarilla.

Lo que ha llamado la atención es que en realidad estas personas trabajaban en un negocio de Monterrey, por lo que está carne la habrían vendido a sus comensales en tacos.

Sin importarles que ya no contaba la carne con los estándares de higiene los taqueros habrían recogido la barbacoa pensando que no serían descubiertos.

Una persona que se encontraba en el centro de Monterrey decidió compartir un video que ha puesto en debate la higiene que tienen ciertos puestos de comida.

Y es que el usuario de Facebook evidenció como dos taqueros de Monterrey se encontraban vendiendo barbacoa que se les cayó al suelo.

De acuerdo con el usuario, vio como a estas personas en una maniobra fallida se les cayó accidentalmente al suelo una gran cantidad de carne tipo barbacoa cerca de una alcantarilla.

Pero lejos de darla por perdida, estas personas habían recogido la carne en bolsas de plástico para presuntamente después cocerla y utilizarla y evitar pérdidas.

El usuario destacó que posiblemente la carne fue vendida a los comensales sin importar que se les había caído y que ya no tenían la higiene adecuada.

El usuario señaló que los taqueros eran de un establecimiento llamado ‘Tacos Lobo’ ubicado en la zona del Obelisco, en el centro de Monterrey.

En el video, el usuario externó su preocupación y es que aseguró que este local siempre cuenta con una gran cantidad de comensales.

Por lo que destacó que se pondría en riesgo la salud de las personas y es que no respetarían los procedimientos mínimos de higiene de sus productos.

El usuario señaló que tiene muchas dudas de la calidad con la que se preparan los productos en este negocio.

De acuerdo con el usuario, el local vende una orden de cinco tacos por 35 pesos, por lo que cree que mucha gente acude al negocio por lo económico, pero no piensan que su salud podría estar en riesgo.

El usuario pidió a los responsables de este tipo de locales poner más atención en la higiene, ya que podrían poner en riesgo la salud de las personas.

“Por favor, quienes tienen puestos de comidas o restaurantes no hagan este tipo de cosas, no está bien, quizá se comprende que es una pérdida para ustedes y sería difícil recuperar esa inversión, pero no es justificación y no es la forma, miles de personas pasan caminando por las calles y banquetas, no sabemos cuántas bacterias traemos de los lugares por donde caminamos”

Usuario Facebook