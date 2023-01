En un Soriana de Nuevo León, se pelearon en las cajas del supermercado por el mal trato y la supuesta amenaza de la cajera.

En redes sociales una clienta exhibió el pleito con la cajera de un Soriana, sucursal Santo Domingo en San Nicolás, Nuevo León.

La usuaria narró en su cuenta de Facebook que la cajera comenzó a insultarlas y amenazarlas luego de que éstas solicitaron un retiro en efectivo.

De acuerdo con lo dicho por la afectada, era su prima quien solicitó un retiro de 450 pesos, pero al cambiar la cifra a 400, la cajera se molestó y las insultó al decirles que se quedaba sin cambio.

Ante esto, la clienta afectada la apodó como #LadyMeQuedoSinCambioPendeja y además explicó que anteriormente otro cliente había hecho un depósito, por lo que la cajera del Soriana sí tenía cambio.

No obstante, la cajera procedió a pelear con las clientas y según lo narrado por una de ellas, la trabajadora de Soriana se negó a realizar el retiro.

“Fuimos a Soriana Santo Domingo y mi prima quería un retiro de $450 la chava dijo que si pero mi prima le dice que mejor nadamas $400 y la chava cambio de humor de la nada y nos empezó hablar súper grosera que no, que no tenia y que se iba a quedar sin cambio cuando un cliente antes de nosotras había hecho un depósito de $3500 y pues dinero si tenía y no nos quiso hacer el retiro y empezó a decir de groserías”.

Testimonio