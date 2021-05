Un maestro de francés del Tec de Monterrey fue sorprendido por sus alumnos en su último día de clases .

Se trata del maestro Vincent Neuray maestro de PrepaTec en Santa Catarina, Nuevo León, quien se preparaba para iniciar su última clase de francés vía Zoom.

En un video compartido por el Tec de Monterrey se aprecia el momento cuando los alumnos le dan la sorpresa al maestro de francés.

Cuando el maestro ingresó a la clase virtual, sus 26 estudiantes tenían sus cámaras apagadas, por lo que el docente no sospechó nada de la sorpresa .

Una de las alumnas comenzó a platicar en francés con el maestro, pero al no entender a qué se refería la alumna, esta le preguntó en español si él podía ver a todos los alumnos presentes en la clase virtual.

El maestro afirmó que veía a todos, “están 24, faltan dos alumnos, no sé quiénes faltan, pero sí los veo a todos”, dijo.

Tras confirmar que el maestro podía ver a todos los alumnos presentes, una de las estudiantes contó hasta tres para que todos encendieran sus cámaras.

Todos los estudiantes portaban carteles donde le expresaban su agradecimiento por los dos años que fue su maestro.

“Merci Vincent”, o “Merci beaucoup” (muchas gracias en francés) son algunas de las frases que se leían en los mensajes de los alumnos.

“Qué hermoso, screenshot, megascreenshot. Me van a hacer llorar”, expresó el profesor emocionado tras ver la sorpresa de sus alumnos.

Enseguida, una de las alumnas le dijo al maestro que lo van a extrañar, a lo que él respondió:

“La verdad que yo también, como no voy a llorar. Les agradezco tanto” Vincent Neuray. Maestro de francés del Tec de Monterrey

Visiblemente conmovido por la acción de sus alumnos, el maestro Vincent Neuray se mostró agradecido por el cariño de sus estudiantes y la sorpresa que le prepararon.

“Me preguntan si estoy viendo a todos en la pantalla o solo a la persona que habla, no entiendo bien porque la pregunta, pero les digo que sí estoy viendo a todos con sus cámaras apagadas. Vincent Neuray. Maestro de francés del Tec de Monterrey

“Prenden la cámara para mostrar sus agradecimientos, fue muy hermoso y muy emotivo, no me esperaba eso”, expresó el maestro del Tec de Monterrey en su último día de clases.

Tras la sorpresa y agradecer a sus alumnos, el maestro continúo con el plan y les dijo que era hora de empezar el examen.

Por lo que uno de los estudiantes aprovechó para bromear y le comentó que por la sorpresa merecían un 102 de calificación.

Puesto que era la última sesión con el grupo, el maestro también tenía una sorpresa para los alumnos: un poema dedicado a ellos.

“Eran 26 descripciones sobre las cualidades de cada alumno, entonces fue un agradecimiento mutuo que nadie se esperaba, fue una clase muy hermosa para acabar el semestre” Vincent Neuray. Maestro de francés del Tec de Monterrey

El maestro aseguró que este tipo de detalles le motivan a continuar con su profesión, en la cual ya sentía la responsabilidad de dar lo mejor de sí.

“Me gusta verlos crecer, me gusta ayudarlos y quiero ser bueno en lo que hago, no puedo permitir o soportar la idea de que si yo soy alumno de nuestra clase, me aburro”, agregó.

Vincent Neuray ha sido maestro de la PrepaTec por dos años y radica en Monterrey desde el 2007.