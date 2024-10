La instalación de una planta de Tesla en Nuevo León está en pausa, aseguró el gobernador del estado, Samuel García, al tiempo que rechazó que el proyecto haya sido cancelado.

Así lo afirmó que el mandatario estatal al resaltar que las elecciones a la presidencia de Estados Unidos provocaron que diversos proyectos de inversión se metieran a la congeladora.

Por lo anterior Samuel García no pierde la fe, ya que se dijo confiado en que la planta de Tesla en Nuevo León no está cancelada, sino que únicamente se encuentra en pausa.

Tesla en Nuevo León (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Samuel García no pierde la fe: Llegada de Tesla ea Nuevo León está en pausa y no cancelada

Al participar en la reunión anual con la Confederación de Cámaras Industriales de Estados Unidos, Samuel García habló sobre el proyecto de instalación de una planta de Tesla en Nuevo León.

Al respecto, el gobernador del estado recordó lo dicho por Elon Musk, quien en julio pasado anunció que la gigafactory que se anunció para Nuevo León no se llevaría a cabo conforme a los planes.

Lo anterior debido a que sostuvo que la posible imposición de aranceles en Estados Unidos a autos producidos en China, como lo ha prometido Donald Trump, pondría en riesgo el proyecto.

Al retomar las palabras de Elon Musk, Samuel García declaró que la planta de Tesla en Nuevo León está en pausa pero no cancelada, pues dijo que las elecciones en Estados Unidos pararon las inversiones.

Incluso, aseveró que la decisión de detener la construcción de una planta de Tesla en Nuevo León no fue la única en el panorama, pues dijo que así ocurrió con otros proyectos de inversión de la empresa.

En ese sentido y al dejar en claro que no pierde la fe, Samuel García sostuvo que la pausa en el proyecto no implica que la instalación de una planta en el estado ya no va a llevarse a cabo.

“El tema de Tesla, como muchas inversiones han tomado pausa, no es cancelación, están esperando la elección en Estados Unidos que ya es en 15 días” Samuel García

Samuel García y Elon Musk (Eduardo Díaz / sdpnopticias.com)

American Society of Mexico ve inviable plan de aranceles a automóviles de Donald Trump

Durante el mismo evento, el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, destacó que el plan de Donald Trump de imponer aranceles a autos provenientes de otros países, es inviable.

En torno a ello, Rubin indicó que la advertencia de Donald Trump por por la cual Elon Musk anunció la pausa al proyecto Tesla en Nuevo León, se trata de una acción que implicaría gran dificultad.

Al plantear dicho escenario, explicó que imponer cuotas arancelarias mayores a los autos armados en el extranjero, implicaría que el mercado estadounidense deberá hacerse cargo de la demanda total.

Ante ello y tras recordar que la mano de obra es más eficaz y barata en México, aseguró que en Estados Unidos no se cuenta con la capacidad necesaria para absorber toda la carga de producción.

No obstante, señaló que hay incógnitas sobre los efectos de la reforma al Poder Judicial, pues las empresas de Estados Unidos están a la espera de saber si sus casos podrían resultar afectados.