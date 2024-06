El gobernador de Nuevo León, Samuel García, sigue salado, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra de Miguel Ángel Mike Flores, Jefe de la Oficina del Gobierno de Nuevo León.

De acuerdo con un documento fechado el 27 de mayo al que tuvo acceso Reforma, la investigación incluye a Gloria María Morales, Secretaria de Administración, por simular operaciones inexistentes con comprobantes fiscales, hecho que es considerado como un delito en el Artículo 113, Fracción 3, del Código Fiscal de la Federación.

La investigación de la FGR se da en un contexto en el que Mike Flores asumirá el cargo de diputado local plurinominal por Movimiento Ciudadano a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, Reforma hizo otra investigación reciente que involucró a Samuel García.

Reforma aseguró que sólo 18 meses después de asumir la gubernatura de Nuevo León en 2018, Samuel García adquirió un terreno de 17.6 hectáreas, de un valor aproximado de 700 millones de pesos, en una de las zonas más exclusivas de San Pedro Garza García.

Según el reportaje firmado por el periodista Ángel Charles, el terreno se encuentra ubicado en una zona en “riesgo geológico medio-alto” donde predomina vegetación de matorral submontano, por lo que el gobernador deberá pagar una compensación por el impacto ambiental.

El reportaje señaló que esta solicitud fue aprobada, específicamente, para la construcción de una casa con una extensión de de dos mil 775 metros cuadros así como de una vialidad de 10 mil 317 metros cuadrados.

Samuel García respondió en video al reportaje de Reforma en el que se aseguró la adquisición de un terreno por un valor de 700 millones de pesos, hecho que fue negado por el mandatario.

“Yo no compré ningún terreno, si lo prueban mañana renuncio. No hay tal cosa, y a mí lo que me molesta es que ya es la tercera vez que en el año electoral dan este golpe en todas las portadas de todo el grupo y no me dan ni un solo derecho de audiencia”

Samuel García