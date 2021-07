Samuel García se reúne con Benjamín Clariond, exgobernador de Nuevo León

Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, se reunió con el exgobernador Benjamín Clariond para conversar sobre los retos que le esperan en la entidad.

Además, aseguró que buscó que el exgobernador le compartiera sus experiencias al frente del estado para poder trabajar por un “nuevo Nuevo León”.

“Hoy me reuní con Benajmín Clariond, ex gobernador de Nuevo León para que me compartiera sus experiencias; además, hablamos de los grandes retos de nuestro estado”

Samuel García, gobernador electo de Nuevo León