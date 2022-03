Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí amenazó que de ser necesario se marraría a la maquinaria para no dar agua a Nuevo León.

Ante las críticas al gobierno de San Luis Potosí de no apoyar al proyecto como Monterrey VI para abastecer de agua a Nuevo León debido a la severa crisis de agua en la entidad, Ricardo Gallardo advirtió que el agua de la huasteca potosina no saldrá del estado.

“Lo que ellos quieren hacer es un ecocidio y no lo vamos a permitir”, exclamó el gobernador Ricardo Gallardo al tiempo que aseguró que, de ser necesario, se encadenaría a la maquinaria para que nadie toque el vital líquido de San Luis Potosí.

“Lo que ellos quieren hacer es un ecocidio y no lo vamos a permitir, no lo van a lograr, así sea necesario ir yo personalmente a atravesarme en las obras y amarrarme a las máquinas, yo sé que muchos potosinos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí”.

Ricardo Gallardo