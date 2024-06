¿Quién es Vanessa Brillit? Se ha dado a conocer la historia de una madre de Nuevo León que hizo una invitación en Facebook para el cumpleaños de su hija, y aunque llegaron con regalos los corrió sin darles de comer.

Y es que Vanessa Brillit, originaria de Nuevo León, hizo una invitación en Facebook a la fiesta de su hija; sin embargo se hizo viral y terminó por correr a los que asistieron sin darles de comer.

Pero ¿quién es Vanessa Brillit? Te damos detalles de la apodada Lady Fiestas.

Vanessa Brillit es una mujer originaria de Zuazua, Nuevo León que se ha hecho viral en las últimas horas en redes sociales.

Pues Vanessa Brillit publicó en un grupo de Facebook que nadie hab´ñia ido a la fiesta infantil de su hija, y para que no se quedara toda la comida decidió invitar a todos.

Esta invitación de Vanessa Brillit se hizo viral, llegaron muchas personas y recibió los regalos, pero terminó corriéndolos sin darles de comer.

Es por eso que en redes sociales se ha hecho viral el nombre de Vanessa Brillit, a quien ya la apodan Lady Fiestas.

Al hacerse viral de un día a otro, no se saben muchos datos sobre Vanessa Brillit, solo que la mujer vive en Nuevo Leon.

Si bien se desconocen datos de la vida personal de Vanessa Brillit, en redes sociales aseguran que es madre soltera.

Pues hay quien la “quemó” en redes sociales, revelando que tuvo una aventura con un gerente del KFC de Linda Vista, Nuevo León y terminó embarazada.

Por lo que ahora los usuarios sospechan que la hija que tiene Vanessa Brillit, es de un gerente del KFC.

Tampoco se ha revelado cuál es el signo zodiacal de Vanessa Brillit al ser una mujer que se hizo viral hace unas horas.

Se sabe que Vanessa Brillit tiene al menos una hija, a quien fue la festejada en el cumpleaños infantil que se hizo viral en las redes sociales.

No obstante tampoco se sabe la edad de la menor, aunque se especula que tiene entre 5 y 6 años de edad.

Tampoco se ha revelado qué fue lo que estudió Vanessa Brillit, la mujer de Nuevo León que se hizo viral en redes sociales.

Pues Vanessa Brillit hizo una invitación masiva en Facebook al ver que nadie llegaba a la fiesta de cumpleaños de su hija; sin embargo tras recibir los regalos terminó por correr a los invitados.

Aunque no se ha confirmado, varios usuarios aseguran que Vanessa Brillit trabajaba en un KFC, pero fue despedida tras tener una aventura con el gerente.

De momento no se ha corroborado esta información, y tampoco se sabe en qué trabaja actualmente Vanessa Brillit.

No obstante, al ser quemada en redes sociales, la dirección e incluso el teléfono de Vanessa Brillit se han filtrado en las redes sociales.

Como ya se dijo, la historia de Vanessa Brillit comenzó cuando realizó una publicación en un grupo de Facebook llamado “Real de Palmas segunda mano”, invitando a todos a la fiesta de su hija:

“Quien guste venir a la fiesta de mi niña en el portal Nor Calle Roble #400 Quinta la Roca. Tenemos DJ, vendrá tiempo mágico a las 8:30 y grupo terminado. No ha llegado nadie, así que no me quiero quedar con toda la comida”

Vanessa Brillit