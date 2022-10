Por primera vez desde su creación hace 102 años, la cantina Indio Azteca, en Monterrey, Nuevo León, permitió el acceso a un grupo de mujeres, entre las que estaba la actriz Laisha Wilkins.

Y es que la cantina Indio Azteca, ubicada en el centro de Monterrey, desde hace 102 años sólo se le había permitido la entrada a hombres como una “tradición” del lugar.

Laisha Wilkins y un grupo de mujeres entran por primera vez a cantina Indio Azteca, en Monterrey

En una transmisión en vivo, Laisha Wilkins mostró cómo intentó entrar a la cantina Indio Azteca junto a otras mujeres, pero un empleado le informó que en el lugar solamente dejaban pasar hombres.

En este sentido, el empleado de la cantina Indio Azteca consideró que Laisha Wilkins y sus acompañantes mujeres sólo buscaban entrar al establecimiento porque lo consideraban “tabú” o machismo. Y les explicó que en el interior sólo había un baño para hombres, por la tradición del lugar.

“Ya sabemos el tema, vienen con la intención de entrar porque dicen que es tabú, que es machismo, lo entendemos (...) Adentro sólo hay un baño para caballeros, siempre ha sido así”, comentó el empleado de la cantina.

Sin embargo, las mujeres dijeron que no les importaba e insistían en ingresar a la cantina Indio Azteca.

De modo que el encargado se mantenía en su posición y las invitó a ir a otro lugar y les comentó que en la sucursal de San Pedro sí se permitía el acceso a mujeres.

No obstante la actriz y sus amigas volvieron a insistir: “Es que no somos de aquí y no podíamos creer que no nos dejaran pasar por ser mujeres”, mencionó Laisha Wilkins.

Finalmente, el trabajador no pudo evitar que las mujeres ingresaran a la cantina. Ya en el interior de Indio Azteca, el grupo de mujeres consumió algunos alimentos y bebidas en el lugar. Se tomaron las fotos del recuerdo.

En la Cantina el Indio Azteca abierta hace 102 por primera vez dejaron entrar a las mujeres y fuimos nosotros🙌🏻🙌🏻

En la Cantina el Indio Azteca abierta hace 102 por primera vez dejaron entrar a las mujeres y fuimos nosotros🙌🏻🙌🏻

La comitiva de @Opinion_51 sigue abriendo brechas… #Histórico.

A algunas personas no les gustó que un grupo de mujeres entrara a la cantina Indio Azteca en Monterrey

Algunas usuarias de redes sociales apoyaron la iniciativa de Laisha Wilkins y al grupo de mujeres de ingresar a la cantina Indio Azteca en Monterrey.

“No podían respetar la tradición? Pero bueno, al rato que entren hombres a lugares exclusivos de mujeres no vayan a decir nada”, expresó una usuaria de Twitter.

No podían respetar la tradición? Pero bueno, al rato que entren hombres a lugares exclusivos de mujeres no vayan a decir nada.

Otra internauta calificó la acción del grupo de mujeres como “un berrinche de niña de 3 años”, pues a su consideración rompieron una tradición de 102 años ejerciendo presión de redes sociales.

Al respecto, la usuaria destacó que en Monterrey hay mujeres que ayudar y la ayuda a ellas “sí hubiera sido digno de publicar, la sororidad que tanto pregonan”