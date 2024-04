Mariana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey en las elecciones 2024, prometió que hará de la capital de Nuevo León un epicentro de emprendimiento.

A través de una Ventanilla Única para nuevas Pequeña y Medianas Empresas (PyMes) buscará impulsar a los emprendedores regios.

Maria Rodríguez hizo este anuncio frente a vecinos de la zona Cumbres Élite donde dijo que los trámites serán totalmente digitales y habrá orientación para el registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industria (IMPI).

Mariana Rodríguez considera millonaria inversión para emprendedores y sus PyMes

La candidata naranja recordó que el cuarto eje de trabajo de su proyecto es el de ‘Monterey Emprendedor’, por lo que anunció una inversión de mil millones de pesos en créditos para PyMes.

“La realidad es que todos estos trámites son muy costosos cuando lo hacemos de manera personal, pero el municipio se puede encargar de cubrir el costo de todo esto. Además fortalecer a todas las personas que quieran emprender a través de créditos municipales de un millón y hasta tres millones de pesos” Mariana Rodríguez. Candidata en Monterrey por MC

Parte del programa de emprendimiento se contempla los programas ‘Emprende desde tu Casa’ y ‘Mamás Emprendedoras’.

Mariana Rodríguez creará bolsa de trabajo “de regios para regios”

De la misma manera, Mariana Rodríguez toma en cuenta que deberá implementar incentivos para exentar a empresas a que generen empleo y creará una bolsa de trabajo “de regios para regios”. No se dejará de lado a adultos mayores y el impulso al consumo local.

“Existen muchas mujeres y madres solteras que quieren emprender desde su casa y no tienen las herramientas para hacerlo. Adultos mayores que ya no pueden acceder a un trabajo porque ya no los contratan por su edad, pueden emprender”, justificó.